Волкер пояснил слова Трампа о возможности признания Крыма российским

СЕГОДНЯ 10:23 2018-07-08T10:23:10+03:00

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Соединенные Штаты не планируют признавать Крымский полуостров частью России. Соответствующее заявление сделал специальный представитель президента США по Украине Курт Волкер.

Таким образом он прокомментировал недавние слова американского лидера Дональда Трампа о возможности признания воссоединения Крыма с РФ законным.

Напомним, что данная тема была затронута еще в конце июня во время общения президента с журналистами. Отвечая на вопрос о том, могут ли США признать Крым российским, Трам сказал "Посмотрим". При этом он добавил, что все зависит от того, как будет действовать сама Москва, передает сайт kp.ru.

"Я думаю, что американские медиа поспешили с историей о возможности признания аннексии Крыма. Белый дом высказался в дальнейшем очень ясно – советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс прояснили, что США не планируют признавать российскую аннексию Крыма. Так и следует понимать американскую позицию", - сказал Волкер в интервью немецкому телеканалу OstWest.