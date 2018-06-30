Трамп не исключил, что США могут признать Крым частью России

СЕГОДНЯ 09:03 2018-06-30T09:03:08+03:00

Глава Белого дома ответил на вопросы журналистов и рассказал, о чем он хочет поговорить с Путиным в Хельсинки

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Американский лидер Дональд Трамп не исключил возможности того, что Соединенные Штаты могут признать Крым частью России.

«Посмотрим», - так он ответил на расспросы журналистов по поводу признания полуострова российским.

Когда репортеры спросили главу Белого дома, отменит ли он санкции против нашей страны, получили почти такой же, но немного более развернутый ответ: «Мы посмотрим, что сделает Россия». При этом Трамп традиционно добавил, что «не видит ничего плохого в хороших отношениях» с Москвой.

Тему Крыма и санкций сопровождавшие президента в перелете из Вашингтона в Нью-Джерси журналисты подняли в преддверии его встречи с российским коллегой, намеченной на 16 июля.

Кстати, Дональд Трамп рассказал им, какие темы он хочет обсудить с Владимиром Путиным в Хельсинки: Украину, Сирию и пресловутое «российское вмешательство» в выборы 2016 года, которое Вашингтон упорно и бездоказательно приписывает Москве.

«Мы не хотим, чтобы кто-либо вмешивался в наши выборы», - добавил он.

Трамп назвал Крым российским

Вслед за призывом вернуть Россию в «большую восьмерку», Дональд Трамп снова шокировал коллег признанием Крыма территорией России. Как пишет американский портал Buzzfeed со ссылкой на свои дипломатические источники, президент США аргументировал свою позицию тем, что люди на полуострове разговаривают на русском языке. К тому же, глава Белого дома назвал Украину «одной из наиболее коррумпированных стран в мире». Трамп также не упустил возможности уколоть предшественника, сказав что «именно Обама допустил присоединение Крыма к России.

Вашингтон предложил Москве вернуться в «семерку»

Стоило только Западу объявить Кремль «изгоем» - как стало ясно, что без его участия невозможно решать важнейшие мировые вопросы. Это в итоге признал сам президент США Дональд Трамп, возвращаясь домой после встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. В салоне «борта № 1» хозяин Белого дома дал интервью журналистам телеканала Fox News. И привел весьма неожиданную «статистику переговоров» на завершившемся накануне в Канаде саммите «Большой семерки».

- Мы, наверное, четверть всего времени (в кулуарах G7. - Ред.) провели, разговаривая о России. И я себе сказал: разве не станет лучше, будь она здесь? Нет, я не за Россию, я за США! Но вот вам пример. Если бы Путин сидел со мной за столом вместо любого другого лидера, я мог бы сказать: «Сделайте одолжение, уйдите из Сирии, уйдите с Украины. Вас там быть не должно», - с присущей ему самоуверенностью заявил президент.

Реакция Москвы

На эти «сигналы» Трампа президент России Владимир Путин ответил, общаясь с прессой на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в китайском Циндао 10 июня:

- Что касается возврата России в «семерку» или «восьмерку», то мы из нее и не выходили. Это «западные партнеры» в свое время отказались приезжать в Россию по известным соображениям. Пожалуйста, мы будем рады их всех видеть у нас, в Москве.

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