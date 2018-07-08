2018-07-08T11:41:35+03:00
В мире

В Госдуме прокомментировали заявление американского сенатора о неэффективности санкций против России

В нижней палате российского парламента поприветствовали наметившееся "прозрение" американской правящей элиты
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Накануне сенатора США Рон Джонсон посетовал на неэффективность санкций против РоссииНакануне сенатора США Рон Джонсон посетовал на неэффективность санкций против РоссииФото: REUTERS
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В Государственной думе отреагировали на сетования американских конгрессменов, что предпринятые Вашингтоном в отношении Москвы санкции совершенно не работают и не приносят желаемых результатов.

По мнению зампреда комитета ГД по международным делам Алексея Чепы, в этом нет ничего удивительного. Рано или поздно весь американский истеблишмент осознает бесперспективность подобной политики, уверен парлментарий.

«Штаты действительно думали, что санкции будут иметь уничтожающий характер. Но этого не происходит, страна развивается. При том всё громче звучат заявления политиков в разных странах о вреде данных санкций. На фоне успехов, связанных с мундиалем, миллионы людей побывали в России и увидели, что у нас всё замечательно. Поэтому, наверное, слышатся голоса и в США, что взаимодействовать с Россией необходимо, поскольку невозможно решить некоторые вопросы в мире без её участия», — высказал свое мнение законодатель.

В то же время, не смотря на появляющиеся из-за океана голоса разума, Алексей Чепа осторожно подходит к возможному хотя бы частичному снятию американских ограничений. Хоть и не исключает положительных подвижек в этом вопросе.

«Также абсолютно уверен, что те санкции, которые действуют сегодня, в ближайшее время начнут сокращаться. Этому будет способствовать в том числе та парламентская дипломатия, которая сейчас уже осуществляется на встречах с конгрессменами и сенаторами США», — подчеркнул депутат в интервью RT.

Ранее американский сенатор Рон Джонсон, по итогам посещения Москвы и Санкт-Петербурга вместе со своими коллегами, заявил, что антироссийские санкции не работают и не достигли желаемого экономического эффекта.

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