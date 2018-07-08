2018-07-08T02:22:22+03:00
Политика

В Конгрессе США заявили о неэффективности антироссийских санкций

Сенатор Рон Джонсон считает, что ограничения не дают никакого экономического эффекта
Юлия ДИВЕЕВА
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Глава комитета по нацбезопасности и правительственным делам Сената Конгресса США Рон ДжонсонГлава комитета по нацбезопасности и правительственным делам Сената Конгресса США Рон ДжонсонФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Антироссийские санкции, введенные Вашингтоном не эффективны. Такое мнение высказал председатель комитета по национальной безопасности и правительственным делам Сената Конгресса США Рон Джонсон, после посещения Москвы и Санкт-Петербурга вместе со своими коллегами.

По мнению сенатора, не заметно никакого экономического эффекта от этих ограничений.

«Вы их вводите, а потом никто не пытается проанализировать: «А работают ли они?» Только находясь под сильным давлением, можно признать, что санкции против России работают», - сказал Джонсон в интервью газете The Washington Examiner.

Сенатор отметил, что не ратует за отмену антироссийских санкций, но считает, что их необходимо пересмотреть и сделать «более избирательными». Это позволит американским властям «не настраивать против себя» простых российских граждан.

«Я полагаю, что адресные санкции против олигархов, против членов правительства будут «кусаться» и, возможно, станут наилучшим шансом повлиять на их поведение», - считает Джонсон.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, 30 июня, по приглашению посла США в России Джона Хантсмана в нашу страну прилетела делегация американских конгрессменов. Сначала они посетили Санкт-Петербург, а затем прибыли в Москву, где упровели переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, спикером Госдумы Вячеславом Володиным, а также с российскими сенаторами. Визит американских законодателей продился до 5 июля.

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