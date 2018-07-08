Нетаньяху планирует обсудить в России демилитаризацию границы с Сирией

СЕГОДНЯ 16:13 2018-07-08T16:13:33+03:00

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, выступая в воскресенье, 8 июля, на еженедельном заседании правительства еврейского государства, сообщил, что станет основной темой его предстоящей поездки в Москву.

По словам политика, в ходе своего визита в Россию, который намечен на 11-12 июля, он намерен вновь обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным ситуацию в Сирии. При этом Нетаньяху планирует «подтвердить актуальность двух базовых принципов политики Израиля в отношении арабской республики». В частности, премьер еврейского государства потребует «строгого соблюдения» сирийскими войсками соглашений о демилитаризации совместной границы.

«Во-первых, мы не потерпим военного присутствия Ирана и его сателлитов где-либо в Сирии <…> Во-вторых, мы будем требовать, чтобы Сирия и сирийские войска строго соблюдали соглашение о разъединении сил 1974 года», - приводит слова Нетаньяху РИА Новости.

Отметим, Биньямин Нетаньяху регулярно общается с Владимиром Путиным. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в середине июня состоялся их очередной телефонный разговор. Тогда стороны выразили готовность усиливать координацию действий по Сирии, в том числе по борьбе с международным терроризмом, а также условились о контактах на различных уровнях.