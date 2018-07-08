2018-07-08T21:29:18+03:00
В мире

Появилось видео с места железнодорожной катастрофы в Турции, в которой погибли 10 человек

И еще 73 пассажира получили травмы различной степени тяжести [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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В Турции пассажирский поезд сошел с рельсовВ Турции пассажирский поезд сошел с рельсовФото: скрин с видео
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В воскресенье, 8 июля, ЧП случилось в турецкой провинции Текирдаг на северо-западе республики. Там пять вагонов пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Капыкуле - Стамбул, сошли с рельсов и перевернулись.

По данным местных СМИ, в результате инцидента есть погибшие и пострадавшие. Причем эту информацию уже подтвердили в турецком Минздраве, уточнив, что жертвами железнодорожной аварии стали 10 человек, а еще 73 пассажира получили травмы различной степени тяжести.

В Турции с рельсов сошли пять вагонов пассажирского поезда.

Известно, что в настоящее время на месте происшествия продолжают работать спасатели и медики, пишет газета Hurriyet.

Кстати, отметим, это далеко не первое подобное ЧП в мире за последнее время. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в середине июня похожая железнодорожная авария произошла в Казахстане. Там также с рельсов сошли несколько вагонов пассажирского поезда. Причем в результате того инцидента погиб один человек, и еще трое пострадали.

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