В результате схода поезда в Казахстане погиб подросток

СЕГОДНЯ 14:39 2018-06-17T14:40:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Один человек погибь и трое пострадали в результате схода вагонов пассажирского поезда в Шуском районе Жамбылской области Казахстана. Об этом сообщили в региональном департаменте ЧС.

Погибший – подросток. Трое взрослых, получивших травмы, госпитализированы. Остальных пассажиров отправили на станцию Шу. На месте аварии оставись только те люди, кто искал свои документы в опрокинувшихся вагонах.

По предварительной версии, поезд сошел с рельсов, потому что машинист заметил искривление железнодорожных путей и применил экстренное торможение. Такую версию озвучили в комитете транспорта министерства по инвестициям и развитию республики, передает Интерфакс.

Ранее сайт kp.ru писал, несколько вагонов пассажирского поезда Астана — Алма-Ата сошли с рельсов примерно в 13:25 по местному времени в воскресенье. Опрокинулись три вагона.