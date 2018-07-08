В Верховной раде рассказали, как Запад «умолял» Киев не вводить военное положение

СЕГОДНЯ 21:11 2018-07-08T21:11:30+03:00

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В воскресенье, 8 июля, бывший внештатный советник министра внутренних дел Украины, а ныне депутат Верховной рады Антон Геращенко рассказал, как в 2014 году западные партнеры «умоляли» Киев не вводить военное положение в стране из-за ситуации в Донбассе.

«Все наши западные партнеры просто умоляли и держали за руки Турчинова Александра Валентиновича и говорили: "Пожалуйста, не вводите военное положение"», - заявил политик в эфире украинских СМИ. При этом он уточнил, что если бы тогда Киев ввел военное положение, то пришлось бы отменить президентские выборы.

Также Геращенко высказал мнение о том, что в настоящее время возможная эскалация конфликта на востоке незалежной отрицательно скажется на положении нынешнего главы государства Петра Порошенко. По словам парламентария, это стало бы «крахом его президентства».

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, на днях в Киеве представили новый план по возвращению Донбасса: в МВД незалежной рассказали о двух «идеальных» вариантах развития событий на востоке страны. При этом советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко признал, что такие «блестящие» сценарии хоть и «желательны», но «оторваны от жизни».