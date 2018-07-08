«Очередной бред»: Захарова опровергла сообщения о встречах посла РФ со спонсором Brexit

СЕГОДНЯ 22:20 2018-07-08T22:20:51+03:00

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В МИД России прокомментировали ранее появившуюся в западных СМИ информацию о том, что британский бизнесмен Аррон Бэнкс, финансировавший агитационную кампанию по выход Великобритании из Евросоюза (Brexit), якобы 11 раз встречался с послом РФ в Соединенном Королевстве Александром Яковенко.

Так, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала эти сообщения «бредом». «Очередной бред», - сказала дипломат в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Напомним, ранее в еженедельной газете The Observer была опубликована статья, в которой утверждалось об «11 тайных встречах Бэнкса с российским послом».

Между тем, как сообщал сайт kp.ru, в июне западные СМИ обвинили Аррона Бэнкса в том, что он якобы получал финансовую помощь от России за агитацию в пользу Brexit. Причем сам предприниматель тогда назвал эти сообщения «абсолютной чушью» и сравнил обвинения в свой адрес с охотой на салемских ведьм в США.