Минтранс Турции назвал причину крушения пассажирского поезда

СЕГОДНЯ 22:45 2018-07-08T22:45:41+03:00

Ранее в воскресенье, 8 июля, в Турции сошли с рельсов и перевернулись пять вагонов пассажирского поезда Фото: кадр с видео

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Министерство транспорта и связи Турции назвало причину железнодорожной аварии, произошедшей в это воскресенье, 8 июля, в северо-западной провинции Текирдаг. По данным ведомства, причиной схода с рельсов пяти вагонов пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Капыкуле - Стамбул, стали проливные дожди.

«Было установлено, что по причине проливных дождей грунт между рельсами и водопропускным тоннелем под железной дорогой был полностью вымыт», - цитирует агентство Anadolu сообщение турецкого Минтранса.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в воскресенье, 8 июля, в турецкой провинции Текирдаг сошли с рельсов и перевернулись пять вагонов пассажирского поезда. По последним данным, в результате инцидента погибли десять человек, и еще 73 получили травмы различной степени тяжести. Всего же в момент ЧП в составе находились 362 пассажира.