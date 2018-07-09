Мэй приняла отставку Дэвиса и выразила сожаление по этому поводу

СЕГОДНЯ 07:26 2018-07-09T07:28:17+03:00

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй приняла отставку министра по Brexit Дэвида Дэвиса. Глава правительства направила письмо в адрес уже бывшего члена кабмина, в котором выразила сожаление по поводу его ухода и не согласилась с его мнением по поводу стратегии выхода из Евросоюза, которая была принята кабинетом в пятницу.

Фотокопия письма Мэй была опубликована британскими журналистами в соцсетях. В нем премьер благодарит Дэвиса за проделанную работу и отвергла его критику принятого плана и условий выхода королевства из ЕС, передает ТАСС.

«Парламент решит, поддерживать или нет соглашение, по которому правительство ведет переговоры, но эта сделка, вне всяких сомнений, будет означать возвращение полномочий от Брюсселя к Соединенному Королевству», - отметила она.

Как сообщал сайт kp.ru, министр по выходу Великобритании из Евросоюза подал в отставку после того, как в пятницу после ожесточенных споров в правительстве, члены кабинета министров проголосовали за «мягкий вариант» Brexit. Этот план предусматривает создание зоны свободной торговли с ЕС для промышленных и сельскохозяйственных товаров и сохранение таможенных стандартов союза на британских границах.