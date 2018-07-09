2018-07-09T03:16:16+03:00
Политика

Министр по Brexit подал в отставку

Дэвид Дэвис написал заявление накануне выступления Мэй в парламенте со стратегией выхода из ЕС
Юлия ДИВЕЕВА
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Дэвид ДэвисДэвид ДэвисФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Министр по выходу Великобритании из Евросоюза Дэвид Дэвис уходит в отставку. Прошение он подал после того, как в пятницу после ожесточенных споров в правительстве, члены кабинета министров проголосовали за «мягкий вариант» Brexit.

Как передает Sky News, уход Дэвиса негативно отразится на позиции премьер-министра Соединенного Королевства Терезы Мэй, а в ее правительстве начнется хаос. Кроме того, глава кабмина должна в понедельник представить эту стратегию членам нижней палаты британского парламента.

Одобренный правительством план предусматривает создание зоны свободной торговли с ЕС для промышленных и сельскохозяйственных товаров и сохранение таможенных стандартов союза на британских границах. Против таких условий выступал министр иностранных дел страны Борис Джонсон.

Глава МИД утверждал, что «мягкий вариант» Brexit ставит Великобританию в зависимое от ЕС положение, в то время как Лондон теряет возможность влиять на решения Брюсселя.

Как сообщал накануне сайт «КП», Мэй пригрозила уволить Джонсона, если он попытается подорвать сделку по выходу Британии из Евросоюза.

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