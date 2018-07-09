Не менее 15 человек пострадали при обрушении балкона в США

СЕГОДНЯ 08:57 2018-07-09T08:57:13+03:00

Ни у кого из пострадавших нет травм, угрожающих жизни Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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По меньшей мере 15 человек получили различные травмы в результате обрушения балкона двухэтажного жилого дома в американском городе Хартфорд штата Коннектикут. Среди пострадавших есть также дети.

Инцидент произошел еще поздно вечером в субботу, 7 июля. Люди праздновали семейное торжество и в какой-то момент вышли на балкон. Всего там оказались около 20 человек. Все они рухнули вниз, когда пол под их ногами просто проломился.

В результате пострадавшие были доставлены в больницу. По данным телеканала NBC, никто из них не получил травм, опасных дли жизни.

Между тем, уже в воскресенье еще одно происшествие произошло в штате Вирджиния. Там легкий вертолет рухнул прямо на жилые дома. В результате погиб по меньшей мере один человек, который находился внутри таунхауса. Судьба пилота пока неизвестна, передает сайт kp.ru.