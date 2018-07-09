2018-07-09T08:21:20+03:00
Происшествия

Вертолет упал на жилые дома в США: известно об одном погибшем

Жертвой происшествия оказался житель таунхауса, судьба пилота все еще неизвестна [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Вертолет рухнул недалеко от колледжаВертолет рухнул недалеко от колледжаФото: СОЦСЕТИ
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Легкий вертолет R44 потерпел крушение в городе Вильямсбурге штата Вирджиния в воскресенье, 8 июля. Летательный аппарат неожиданно рухнул прямо на комплекс таунхаусов близ железной дороги. В результате инцидента погиб по меньшей мере один человек.

Как рассказали в Федеральном управлении гражданской авиации США, пилот был единственным, кто в момент крушения находился на борту вертолета. Его поиски все еще продолжаются. Жертвой же происшествия стал местный житель, который находился внутри одного из домов.

Вертолет упал на жилые дома в США.Вертолет потерпел крушение 8 июля в городе Уильямсбург штата Вирджиния

По данным телеканала WTKR, неподелеку от крушения вертолета расположен также колледж William & Mary. Здания учреждения не пострадали, но учащихся все же попросила не приближаться к месту катастрофы.

Причины происшествия пока неизвестны. На месте продолжают работать пожарные и эксперты Федерального управления авиации.

Сайт kp.ru писал о том, что днем ранее уже в городе Чикаго потерпел крушение медицинский самолет. В результате инцидента пострадали четыре человека.

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