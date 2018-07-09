2018-07-09T12:28:40+03:00
Происшествия

Путин выразил соболезнования Абэ в связи с жертвами наводнения в Японии

Президент РФ подчеркнул, что в России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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На данный момент известно о 109 погибших в результате наводненияНа данный момент известно о 109 погибших в результате наводненияФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с многочисленными погибшими и пострадавшими в результате сильнейшего наводнения в западных районах Японии. Соответствующая телеграмма была направлена премьер-министру охваченной бедствием страны Синдзо Абэ.

"Глава российского государства подчеркнул, что в России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате произошедшего бедствия, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Почти 80 человек числятся пропавшими без вести Фото: REUTERS

Почти 80 человек числятся пропавшими без вестиФото: REUTERS

Фото: REUTERS

Напомним, что вызванные воздействием тайфуна "Прапирун" сильные дожди привели к затоплению множества японских населенных пунктов и сходу оползней. В результате стихийного бедствий уже погибли не менее 109 человек, еще 79 японцев числятся пропавшими без вести. Количество пострадавших исчисляется сотнями. На данный момент известно, что трое из них находятся в тяжелом состоянии.

Рано утром в понедельник, 9 июля, спасательная операция была вновь возобновлена. Власти страны рекомендовали срочно эвакуироваться жителям 19 префектур (примерно пять миллионов человек).

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в связи с обрушившейся на страну трагедией Синдзо Абэ отложил все запланированные на ближайшее время зарубежные поездки. Вместо этого глава правительства отправится в наиболее пострадавшие регионы Японии.

Последствия ливней в Японии.Более 100 человек погибли

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