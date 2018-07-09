Премьер Японии отменяет визиты в Европу и Африку из-за сильнейшего наводнения

СЕГОДНЯ 11:35 2018-07-09T12:15:51+03:00

Вместо зарубежного турне Синдзо Абэ поедет в регионы, которые наиболее сильно пострадали из-за дождей и оползней [видео]

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Из-за ситуации с наводнением в Японии, премьер-министр страны Синдзо Абэ планирует отложить поездки в страны Европы и Африки, которые могли состояться на этой неделе. Зарубежное турне должно было начаться 11 июля, до 18 числа Синдзо Абэ мог посетить Бельгию, Францию, Саудовскую Аравию и Египет. Премьер собирался в Брюссель, чтобы подписать соглашение о свободной торговле в ЕС. Вместо планируемых поездок на Ближний Восток и Европу, он отправится в наиболее пострадавшие от проливных дождей регионы Японии.

По данным телеканала NHK, из-за сильных ливневых дождей и оползней погибли уже 109 человек, 79 японцев числятся пропавшими без вести, также среди пострадавших трое находятся в тяжелом состоянии. Поисковые и спасательные операции при поддержке подразделений Сил самообороны продолжаются.

Из-за сильны ливневых дождей и оползней погибли уже 109 человек, 79 японцев числятся пропавшими без вестиФото: REUTERS

Напомним, что ранее из-за стихийных ливней властей Японии рекомендовали местным жителям эвакуироваться и перебраться в наиболее безопасные места. Плохая погода установилась после прошедшего над западным побережьем тайфуна «Прапирун».