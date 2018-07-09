2018-07-09T14:32:57+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

"Дорогого стоят": Плющенко отреагировал на слезы Дзюбы на ЧМ-2018

По мнению фигуриста, сборная РФ по футболу подарила россиянам настоящий праздник
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Фигурист Евгений Плющенко (слева)Фигурист Евгений Плющенко (слева)Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Игроки сборной РФ на чемпионате мира 2018 года показали, что в нашей стране тоже есть футбол и устроили россиянам настоящий праздник. Такое мнение высказал двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко.

Он подчеркнул, что радости могло бы быть больше в случае прохода нашей команды в полуфинал турнира, но, даже несмотря на это, спортсмены все равно показали "успешный результат".

"Футболисты сборной России подарили стране настоящий праздник. Ребята до самого конца отстаивали честь страны. Я смотрел интервью Артема Дзюбы и могу сказать, что его слезы дорогого стоят", - цитирует ТАСС именитого фигуриста.

Напомним, что сборная России покинула ЧМ после матча с Хорватием на этапе четвертьфинала. Основное и дополнительное время игры завершилось вничью со счетом 2:2, а вот в серии одиннадцатиметровых пенальти наши футболисты немного уступили (4:3), передает сайт kp.ru.

Артем Дзюба плачет после поражения от Хорватии.

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