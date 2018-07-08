Не останавливайся, сборная! Все впереди!

СЕГОДНЯ 00:40 2018-07-08T00:59:24+03:00

Если мы не потеряем эту команду, у нас еще будут поводы гордиться нашей футбольной командой

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Слезы. Слезы. Слезы. Мы, еще недавно мечтавшие о месте в 1/8 финала реально плачем, что упустили шанс попасть в полуфинал.

- Молодцы! Молодцы! – кричим сквозь слезы, потому что понимаем, что ребята Черчесова упустили суперприз, но все равно сделали невозможное. Они были ничем не хуже хорватов. И они влюбили нас в себя.

Смотреть плей-офф, игры на выбывание крайне интересно. Но ужасно, потому что сколько бы ты не побеждал, ты все-таки проигрываешь, уходишь побежденным, если только не поднимаешь над головой Кубок мира. И за все, что сделала сборная России – слезы Черышева на скамейке запасных после игры.

Впервые за много-много лет сборная играла яростно, ярко, наглоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Наши прыгнули выше головы, умирали, отлично играли. У нас есть звезды – это и Акинфеев, и Черышев, и Головин, и Дзюба. Впервые за много-много лет сборная играла яростно, ярко, нагло. Ни капли равнодушия или высокомерия. Без снобизма и разгильдяйства. И есть тренер, сумевший победить все эти родовые травмы российского футбола.

Спасибо, сборная! И обязательно всегда оставайся такой, какая ты сейчасФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

И еще есть миллионы людей, для которых сборная вдруг стала самым главным делом жизни. Те, кто все вместе молились, держали кулаки, пели и ревели. Такого не было, во всяком случае не было много-много лет… И юмористы всех рангов, столько лет зарабатывающие на шутках о сборной России, как-то разом, мигом остались без любимой темы. Ненадолго, конечно, но остались же!

И еще есть миллионы людей, для которых сборная вдруг стала самым главным делом жизниФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Анализы, отчеты, выводы, оценки – все это будет потом. Пока же есть гордость за команду и жгучая горечь, камень упущенного шанса… Сколько лет пройдет, чтобы он появился снова? Что будет в сборной? Сложатся ли еще раз все звезды так, чтобы оказаться в миллиметрах от мечты?

Спасибо, сборная! И обязательно всегда оставайся такой, какая ты сейчас. Тогда будут и полные стадионы, и беззаветная любовь и обязательная уверенность в своих силах. То, что произошло с нашим футболом в 2018 году просто нельзя растранжирить, разменять по копейке. И если вам действительно понравилось то, как играла команда – приходите на все следующие матчи сборной. Болейте в дни побед и в дни поражений. Как там говорили перед ЧМ? Других футболистов у нас нет? И не надо! Они крутые, они наши, и они заслужили нашу поддержку!

Анализы, отчеты, выводы, оценки – все это будет потомФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

КСТАТИ

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