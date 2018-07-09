Песков: Путин не станет встречаться с Макроном во время его приезда на полуфинал Франция - Бельгия

СЕГОДНЯ 15:39 2018-07-09T15:39:35+03:00

Представитель Кремля отметил, что российский и французский президенты не испытывают дефицита в общении

Изменить размер текста: A A

В Кремле прокомментировали возможность встречи президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона во время визита последнего в Санкт-Петербург 10 июля на матч полуфинала ЧМ-2018 по футболу между французской сборной и командой Бельгии.

Как сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, подобная встреча не значится в повестке дня главы российского государства. Особенно, с учетом того, что приезд руководителя Пятой республики обусловлен исключительно желанием поддержать сборную Франции в ее борьбе за выход в финал мундиаля.

"Насколько нам известно, господин Макрон имеет в виду прилететь в Петербург исключительно на матч и сразу после этого покинуть Санкт-Петербург. В свою очередь график президента России не предусматривает посещение этого матча", - сказал Песков журналистам.

Представитель Кремля добавил, что российско-французские контакты на высшем уровне и так достаточно интенсивны. И какого-либо дефицита в подобном общении обе стороны не испытывают.

10 июля сборная Франции в матче с Бельгией поспорит за выход в полуфинал Чемпионата мира по футболу-2018, который проходит в России. Встреча состоится в Санкт-Петербурге.

Помимо французского президента Эммануэля Макрона на трибунах будет присутствовать премьер-министр Бельгии Шарль Мишель.