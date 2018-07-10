Мэтт Хэнкок назначен министром здравоохранения Великобритании

СЕГОДНЯ 06:50 2018-07-10T08:07:50+03:00

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В правительстве Великобритании продолжаются поспешные ротации. На освободившийся пост главы Минздрава назначен Мэтт Хэнкок, ранее возглавлявший министерство цифровых технологий, культуры, спорта и СМИ. Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра Терезы Мэй. На Даунинг стрит отметили, что королева Елизавета II утвердила Хэнкока в новой должности.

Министром культуры и спорта назначили юриста Джереми Райта, который до этого был генеральным прокурором Англии и Уэльса, генеральным юрисконсультом по Северной Ирландии.

А генпрокурором Соединенного Королевства стал член парламента от Консервативной партии Джеффри Кокс, которго спешно привели к присяге в понедельник вечером, говорится в официальном Twitter Терезы Мэй.

Отметим, что чехарда в британском правительстве началась после отставки двух членов кабмина - министра по выходу Великобритании из Евросоюза Дэвида Дэвиса и главы МИД Бориса Джонсона. Они оба выразили свое несогласие с принятой в пятницу стратегией переговоров Лондона с Брюсселем по условиям Brexit.