Главой МИД Великобритании назначен министр здравоохранения Джереми Хант
Новым министром иностранных дел Великобритании стал Джереми Хант, занимавший до этого момента в правительстве пост министра здравоохранения и социальной защиты. Назначение в понедельник подписала премьер-министр Тереза Мэй, сообщает The Associated Press.
Замену Борису Джонсону глава кабмина нашла менее чем за сутки. Такая поспешность объясняется тем, что через два дня в Лондон прилетит президент США дональд Трамп, у которго запланированы переговоры с главой МИД Великобритании.
Как сообщал сайт kp.ru, ранее в понедельник, 9 июля, британский министр иностранных дел Борис Джонсон подал прошение об отставке. А премьер-министр королевства Тереза Мэй утвердила его решение об уходе с поста. Бывший мэр Лондона не сошелся с премьером в мнении о том, на каких условиях Соединенное Королевство должно покидать Евросоюз.
Мэй и ее сторонники в правительстве одобрили "мягкий вариант" выхода, который, по мнению Джонсона, ставит страну в зависимоть от ЕС.