Главой МИД Великобритании назначен министр здравоохранения Джереми Хант

СЕГОДНЯ 23:14 2018-07-09T23:21:08+03:00

Он сменит на своем посту подавшего сегодня утром в отставку Бориса Джонсона

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Новым министром иностранных дел Великобритании стал Джереми Хант, занимавший до этого момента в правительстве пост министра здравоохранения и социальной защиты. Назначение в понедельник подписала премьер-министр Тереза Мэй, сообщает The Associated Press.

Замену Борису Джонсону глава кабмина нашла менее чем за сутки. Такая поспешность объясняется тем, что через два дня в Лондон прилетит президент США дональд Трамп, у которго запланированы переговоры с главой МИД Великобритании.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее в понедельник, 9 июля, британский министр иностранных дел Борис Джонсон подал прошение об отставке. А премьер-министр королевства Тереза Мэй утвердила его решение об уходе с поста. Бывший мэр Лондона не сошелся с премьером в мнении о том, на каких условиях Соединенное Королевство должно покидать Евросоюз.

Мэй и ее сторонники в правительстве одобрили "мягкий вариант" выхода, который, по мнению Джонсона, ставит страну в зависимоть от ЕС.