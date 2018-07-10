В Нидерландах задержали рейс из-за ложной угрозы взрыва

СЕГОДНЯ 07:18 2018-07-10T07:24:58+03:00

Пассажирка нашла записку с описанием бомбы в складном столике своего сиденья

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Вылет самолета голландской авиакомпании Ryanair из аэропорта города Эйндховена был отложен из-за поступившего предупреждения о заложенной на борту бомбе. Угроза теракта оказалась ложной.

Известно, что пассажирка обнаружила в салоне самолета письмо, в котором говорилось об изготовлении бомбы и возможном взрыве самолета. Спрятанную в складном столике написанную от руки записку она показала экипажу, а те сообщили полиции.

В результате лайнер остановили, когда он уже выехал на взлетно-посадочную полосу. Всех пассажиров срочно эвакуировали, а салон и все отсеки обыскали сотрудники правоохранительных органов и кинологи с собаками.

Борт Ryanair выполнял рейс в столицу Шотландии Эдинбург. Из-за его задержки не смогли вовремя вылететь два следующих рейса - в Лондон и город Уджду в Марокко, сообщает телекомпания Omroep Brabant.

Прибывавшие рейсы аэропорт принимал, но самолеты останавливались очень далеко от здания аэровокзала. Пассажиров довозили на автобусах.

Напомним, сайт kp.ru рассказывал о подобном инциденте, который произошел 11 июня в Ирландии. Там экстренно приземлился Boeing 767-300 американской авиакомпании United Airlines, летевший из Рима в Чикаго. В туалете лайнера была обнаружена записка о «минировании» воздушного судна. Командир экипажа принял решение прервать полет.