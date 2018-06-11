В Ирландии самолет совершил экстренную посадку из-за записки о бомбе

11 Июнь 23:50 2018-06-11T23:50:24+03:00

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В понедельник, 11 июня, Boeing 767-300 американской авиакомпании United Airlines, летевший из Рима в Чикаго, совершил экстренную посадку в ирландском аэропорту Шэннон. Как выяснилось, командир экипажа принял решение прервать полет после того, как в туалете лайнера была обнаружена записка о «минировании» воздушного судна.

Стоит отметить, что на борту в тот момент находились 214 человек. Всех их после экстренной посадки спешно эвакуировали из самолета и разместили в местных гостиницах.

А тем временем полиция и представители служб авиационной безопасности досмотрели лайнер, однако никаких подозрительных предметов они так и не нашли, пишет The Irish Sun.

Кстати, это далеко не первый подобный случай. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в феврале прошлого года в Стамбуле из-за записки о бомбе отложили вылет самолета в Торонто. Тогда пассажиров также эвакуировали, а взрывное устройство не нашли.