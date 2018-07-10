В Украинской федерации прокомментировали лозунг хорватского футболиста «Слава Украине»

СЕГОДНЯ 07:57 2018-07-10T07:57:25+03:00

Экс-игрок киевского «Динамо» и защитник сборной Хорватии Домагой Вида после победы над российской сборной записал и выложил в интернет неоднозначный ролик

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Федерация футбола Украины (ФФУ) прокомментировала поведение экс-игрока киевского "Динамо" и защитника сборной Хорватии Домагоя Виду.

Напомним, после победы над сборной России в матче ¼ финала чемпионата мира по футболу Вида вместе с другим хорватским футболистом Огненом Вукоевичем записал и выложил в интернет ролик, в котором они скандировали лозунг «Слава Украине». Вида также заявил, что «это победа за «Динамо» и за Украину».

В официальном заявлении ФФУ говорится, что хорватский футболист имеет право выразить благодарность и уважение Украине. Кроме того, в федерации считают, что в лозунге «Слава Украине» нет ничего оскорбительного, как и в словах «Слава Хорватии» или «Слава Франции».

«Исходя из этого, Федерация футбола Украины и ее президент Андрей Павелко посчитали необходимым поддержать Домагоя Виду и оперативно направили обращение в ФИФА с соответствующим объяснением лозунга «Слава Украине», а также в Союз европейских футбольных ассоциаций с просьбой поддержать позицию ФФУ в ФИФА», - говорится в релизе.

Напомним, ранее ФИФА вынесла предупреждение Виде за участие в ролике, а Вукоевича оштрафовали на 15 тысяч швейцарских франков, также Хорватский футбольный союз отстранил уволил его из национальной сборной.

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