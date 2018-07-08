ФИФА вынесла предупреждение хорватскому футболисту Виде за крики «Слава Украине!»

СЕГОДНЯ 17:23 2018-07-08T18:07:29+03:00

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Международная федерация футбола (ФИФА) вынесла предупреждение защитнику хорватской сборной Домагою Виде за неспортивное поведение. Как уточнили в пресс-службе спортивной организации, поводом для такого решения стало видео, которое появилось в сети после матча чемпионата мира между Россией и Хорватии.

«Мы можем подтвердить, что дисциплинарный комитет ФИФА вынес предупреждение Домагою Виде за его высказывания на видео, выложенном после матча чемпионата мира между сборными России и Хорватии», - сказал представитель Международной федерации футбола ТАСС.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/659283" frameborder="0"></iframe> Хорватский защитник Домагой Вида отметил победу над Россией криком "Слава Украине".

Напомним, после 1/4 финала ЧМ-2018, в котором хорваты обыграли россиян в серии пенальти, в интернете было опубликовано видео из раздевалки команды Хорватии. На нем Вида кричит «Слава Украине!», а бывший игрок хорватской сборной Огнен Вукоевич, находившийся рядом в тот момент, произносит слова: «Это победа за "Динамо" и за Украину». Дело в том, что оба хорватских игрока в прошлом играли за киевский футбольный клуб «Динамо».

Между тем сразу после публикации ролика им всерьез заинтересовались в ФИФА и начали собирать доказательства по инциденту с участием хорватов.

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