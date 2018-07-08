2018-07-08T18:07:29+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

ФИФА вынесла предупреждение хорватскому футболисту Виде за крики «Слава Украине!»

Ранее в сети появился ролик, на котором спортсмен выкрикивает радикальные лозунги [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Вида отделался предупреждениемВида отделался предупреждениемФото: REUTERS
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Международная федерация футбола (ФИФА) вынесла предупреждение защитнику хорватской сборной Домагою Виде за неспортивное поведение. Как уточнили в пресс-службе спортивной организации, поводом для такого решения стало видео, которое появилось в сети после матча чемпионата мира между Россией и Хорватии.

«Мы можем подтвердить, что дисциплинарный комитет ФИФА вынес предупреждение Домагою Виде за его высказывания на видео, выложенном после матча чемпионата мира между сборными России и Хорватии», - сказал представитель Международной федерации футбола ТАСС.

Хорватский защитник Домагой Вида отметил победу над Россией криком "Слава Украине".

Напомним, после 1/4 финала ЧМ-2018, в котором хорваты обыграли россиян в серии пенальти, в интернете было опубликовано видео из раздевалки команды Хорватии. На нем Вида кричит «Слава Украине!», а бывший игрок хорватской сборной Огнен Вукоевич, находившийся рядом в тот момент, произносит слова: «Это победа за "Динамо" и за Украину». Дело в том, что оба хорватских игрока в прошлом играли за киевский футбольный клуб «Динамо».

Между тем сразу после публикации ролика им всерьез заинтересовались в ФИФА и начали собирать доказательства по инциденту с участием хорватов.

КСТАТИ

Пьяное вождение, драки и скандалы с тренерами. Чем известен крикнувший "Слава Украине!" Домагой Вида

Защитник сборной Хорватии после победы над россиянами отметился неоднозначным заявлением (подробности)

КАК ЭТО БЫЛО

Защитник сборной Хорватии отметил победу над Россией криком “Слава Украине”

А после этого сказал, что это была всего лишь шутка (подробности)

«Слава Украине!»: шутка или провокация?.Защитник сборной Хорватии Домагой Вида после матча с Россией записал провокационный ролик. Выкрикивание политических лозунгов может обернуться дисквалификацией не только для него, но и для тренера сборной.

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