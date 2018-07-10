2018-07-10T08:15:53+03:00
В мире

Минздрав Таиланда: спасенные из пещеры восемь детей чувствуют себя хорошо

Юные футболисты больше двух недель были заблокированы внутри пещеры, там еще остаются четыре мальчика и тренер
Екатерина БОЛГОВА
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Спасательная операция в ТаиландеСпасательная операция в ТаиландеФото: REUTERS
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физическом и психическом состоянии. Об этом заявила постоянный секретарь министерства здравоохранения страны Джесад Чокедамронгсук.

«В хорошем состоянии, у них нет жара. Все находятся в хорошем психическом состоянии», — сказал Чокедамронгсук, передает агентство AFP.

Напомним, ранее стало известно, что в ходе спасательной операции специалистам удалось поднять на поверхность по меньшей мере восемь мальчиков из местной юношеской футбольной команды. Четверых из них вызволили из плена в воскресенье и тогда операцию приостановили на десять человек.

Еще четверых ребят подняли на поверхность в понедельник. Мальчик больше двух недель находились внутри пещеры, которую затопило из-за муссонных дождей. Всех спасенных оперативно доставили в больницу. У них сильное истощение, но их жизням ничего не угожает.

В пещере остаются заблокированными еще 4 ребенка и один взрослый Фото: REUTERS

В пещере остаются заблокированными еще 4 ребенка и один взрослыйФото: REUTERS

Внутри пещеры остаются четверо несовершеннолетних и 25-летний тренер.

КАК ЭТО БЫЛО

Операция по спасению детей в Таиланде: большинство школьников удалось вывести из пещеры

Почти семнадцать дней 12 школьников (детям от 11 до 16 лет) и их 25-летний футбольный тренер находились в полузатопленной пещере на севере Таиланда. В воскресенье началась уникальная спасательная операция. Дайверам уже удалось вывести на поверхность восьмерых детей (подробности).

Первых спасенных детей вертолетом доставляют в больницу.

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