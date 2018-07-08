2018-07-08T18:11:32+03:00
В мире

Девяносто дайверов пытаются спасти 12 школьников из затопленной пещеры

Чтобы выбраться наружу детям, не умеющим плавать, придется преодолеть два километра под водой. Шестерых школьников уже удалось спасти [видео, фото]
Аббас ДЖУМАAbbasdjuma@IBN_MOHAMMAD
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Власти Таиланда заявили, что удалось спасти четверых школьников.Власти Таиланда заявили, что удалось спасти четверых школьников.Фото: REUTERS
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Шестнадацать дней 12 школьников-футболистов (детям от 11 до 16 лет) и их 25-летний тренер находились в ловушке в полузатопленной пещере. И вот в воскресенье началась уникальная и очень опасная операция по их спасению.

Напомним, 23 июня школьная футбольная команда отправилась на экскурсию в местную достопримечательнось - 10-километровую пещеру Кхао-Луанг (это горная местность Таиланда, в 170 км от Бангкока). Дети больше часа изучали подземелье, когда разразился мощный тропический ливень (сейчас в Тае наступаен четырехмесячный сезон муссонов). Из-за дождя горные ручьи, питающие водой подземную речку, превратили ее в полноводную реку. Прибывающие мощные водные потоки заставили детей отступить вглубь пщеры, и укрыться в нише, которая была выше уровня реки, несколько километров тоннеля окзалаось полностью затоплено.

Шестнадацать дней 12 школьников-футболистов и их 25-летний тренер находились в ловушке в полузатопленной пещере Фото: REUTERS

Шестнадацать дней 12 школьников-футболистов и их 25-летний тренер находились в ловушке в полузатопленной пещереФото: REUTERS

Девять дней ребята и их тренер находились в кромешной тьме, без еды. Питались тем, что нашли в своих школьных рюкзаках - снэками, шоколадками. Воду в бутылочках дозировано делили друг с другом. Как говорят эксперты, большую роль в выживании сыграло то, что это была сплоченная команда - ребята и тренер смогли организоваться и распределить ресурсы для выживания. Многие из них и раньше бывали в пещере, хорошо знали, как она устроена.

Когда школьников нашли спасатели, ребята выглядили уставшими, но без ранений. Встал вопрос, как их спасать - никто не умел плавать.

Спасатели начали откачивать воду из тоннелей, даже попытались пробурить сверху шахту, но скальные породы не поддавались. В конце концов было решено научить ребят пользоваться подводным оборудованием. Опытные дайверы готовили детей и их тренера почти неделю.

Спасатели начали откачивать воду из тоннелей, даже попытались пробурить сверху шахту, но скальные породы не поддавались Фото: REUTERS

Спасатели начали откачивать воду из тоннелей, даже попытались пробурить сверху шахту, но скальные породы не поддавалисьФото: REUTERS

НАЧАЛО ОПЕРАЦИИ

В воскресенье в 10 утра 13 иностранных и пять тайских военных дайверов погрузились в затопленный тоннель - так началась спасательная операция. До этого вдоль всего тоннеля (и в затопленных частях тоже) было закреплена крепкая веревка, проведен свет, созданы места, где хранятся дополнительные баллоны с кислородом. Во время этих работ погиб один дайвер - что говорит об опасности всего происходящего.

Первые кадры спасения детей из пещеры в Таиланде.

Путь до места, где находится футбольная команда, занимает до четырех часов - плыть приходится против течения. Зато на дорогу обратно у военного пловца уходит в три-четыре раза меньше времени (подробнее - см. схему).

- Ребята, угодившие в ловушку, готовы к любым вызовам, они подготовлены к спасательной операции, - сказал журналистам губернатор провинции Чианграй, где находится пещера, Наронгсак Осоттханакон. По его словам, разом всех детей забрать не получится. Эвакуация, скорее всего, займет больше суток.

Откачка воды не дала результата Фото: REUTERS

Откачка воды не дала результатаФото: REUTERS

- В операции будет участвовать 90 дайверов: 40 - тайских и еще 50 - это специалисты из разных стран, - добавил губернатор.

Масштабность операции обьясняется тем, что времени у спасателей - в обрез. Во-первых у детей в нише, где они укрылись, снижается уровень кислорода, растет содержание углекислого газа. Вторая причина - ухудшающаяся погода. С дня на день опять должен начаться затяжной муссоный ливень. Это снова повысит уровень воды в пещере до критического.

Во время спасательной операции погиб военный дайвер Фото: REUTERS

Во время спасательной операции погиб военный дайверФото: REUTERS

ОПАСНЫЙ ПЛАН

Общий путь школьников на свободу занимает примерно 6 часов, и разделен на несколько этапов. Первый - самый сложный. Надо под водой пройти через два участка с узкими затопленными проходами. Затем есть возможность предохнуть в гроте, где разбита спасательная база. После этого остается наименее сложный отрезок пути - обычный пеший подьем из пещеры.

Именно подводные участки маршрута больше всего и вызывают опасения.

Хватит ли ребенку кислорода в баллоне? Ведь в таких непривычных для него условиях дыхание у него будет учащенное, он, будучи совершенно неопытным в подводном плавание, будет соверщать различные ненужные действия, все это тоже сжигает кислород.

Схема пещеры Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Схема пещерыФото: Алексей СТЕФАНОВ

- Дистанция в 2 км для ребенка крайне большая, - комментирует профессиональный дайвер Роман Дунаев. - Это психологически тяжело даже для специалиста с большим опытом. Лично я на 12-литровом баллоне (а там тименно такие емкости и используются) при таких параметрах, учитывая отсутствие течения, продержался бы где-то час. И прошел бы эту дистанцию впритык — то есть кислорода бы уже не осталось. Тут же речь идет о неподготовленных подростках, поэтому об одном баллоне и говорить нечего. Нужно как минимум два с возможностью переключиться с одного баллона на другой. Скорее всего, так и делается. Плюс, какя понимаю, будет использоваться дополнительный кислород, который есть по ходу маршрута.

Путь до места, где находится футбольная команда, занимает до четырех часов Фото: REUTERS

Путь до места, где находится футбольная команда, занимает до четырех часовФото: REUTERS

Как удастся провести под водой ребенка, который не умеет плавать?

- Спасатель, который идет с ребенком, скорее всего, держит его за руку, здесь не нужно плыть, они как бы идут, держась за трос, - отвечает дайвер Роман Дунаев. - Это больше психологический момент. Также скорей всего полнолицевыее маски, которые на детях, оснащены подводной связью. Чтобы дайвер мог бы с ребенком разговаривать, успокаивать его и подсказывать, как действовать.

На данный момент, операция еще не завершилось. Но власти Таиланда заявили, что удалось спасти шестерых школьников.

- Все они доставлены в больницу, находятся в стабильном состоянии, но зафиксирована сильная потеря веса, - заявил гурбернатор провинции.

Спасение детей из пещеры в Тайланде.

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Жуткая история - твой ребенок идет на что-то общее для школьного класса или спортивного кружка. А потом весь класс пропадает. И никто не знает, куда дети пропали. И взрослый, который с ними был, тоже пропал. 11 дней назад это случилось с 12 мальчишками-футболистами и их 25-летним тренером (пацанам – от 11 до 16 лет). (подробности)

Спасти любой ценой.Спасатели разрабатывают всевозможные планы эвакуации. Но над группой школьников нависла новая опасность — у них заканчивается кислород

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