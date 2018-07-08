Девяносто дайверов пытаются спасти 12 школьников из затопленной пещеры

СЕГОДНЯ 17:52 2018-07-08T18:11:32+03:00

Чтобы выбраться наружу детям, не умеющим плавать, придется преодолеть два километра под водой. Шестерых школьников уже удалось спасти [видео, фото]

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Шестнадацать дней 12 школьников-футболистов (детям от 11 до 16 лет) и их 25-летний тренер находились в ловушке в полузатопленной пещере. И вот в воскресенье началась уникальная и очень опасная операция по их спасению.

Напомним, 23 июня школьная футбольная команда отправилась на экскурсию в местную достопримечательнось - 10-километровую пещеру Кхао-Луанг (это горная местность Таиланда, в 170 км от Бангкока). Дети больше часа изучали подземелье, когда разразился мощный тропический ливень (сейчас в Тае наступаен четырехмесячный сезон муссонов). Из-за дождя горные ручьи, питающие водой подземную речку, превратили ее в полноводную реку. Прибывающие мощные водные потоки заставили детей отступить вглубь пщеры, и укрыться в нише, которая была выше уровня реки, несколько километров тоннеля окзалаось полностью затоплено.

Шестнадацать дней 12 школьников-футболистов и их 25-летний тренер находились в ловушке в полузатопленной пещереФото: REUTERS

Девять дней ребята и их тренер находились в кромешной тьме, без еды. Питались тем, что нашли в своих школьных рюкзаках - снэками, шоколадками. Воду в бутылочках дозировано делили друг с другом. Как говорят эксперты, большую роль в выживании сыграло то, что это была сплоченная команда - ребята и тренер смогли организоваться и распределить ресурсы для выживания. Многие из них и раньше бывали в пещере, хорошо знали, как она устроена.

Когда школьников нашли спасатели, ребята выглядили уставшими, но без ранений. Встал вопрос, как их спасать - никто не умел плавать.

Спасатели начали откачивать воду из тоннелей, даже попытались пробурить сверху шахту, но скальные породы не поддавались. В конце концов было решено научить ребят пользоваться подводным оборудованием. Опытные дайверы готовили детей и их тренера почти неделю.

Спасатели начали откачивать воду из тоннелей, даже попытались пробурить сверху шахту, но скальные породы не поддавалисьФото: REUTERS

НАЧАЛО ОПЕРАЦИИ

В воскресенье в 10 утра 13 иностранных и пять тайских военных дайверов погрузились в затопленный тоннель - так началась спасательная операция. До этого вдоль всего тоннеля (и в затопленных частях тоже) было закреплена крепкая веревка, проведен свет, созданы места, где хранятся дополнительные баллоны с кислородом. Во время этих работ погиб один дайвер - что говорит об опасности всего происходящего.

Первые кадры спасения детей из пещеры в Таиланде.

Путь до места, где находится футбольная команда, занимает до четырех часов - плыть приходится против течения. Зато на дорогу обратно у военного пловца уходит в три-четыре раза меньше времени (подробнее - см. схему).

- Ребята, угодившие в ловушку, готовы к любым вызовам, они подготовлены к спасательной операции, - сказал журналистам губернатор провинции Чианграй, где находится пещера, Наронгсак Осоттханакон. По его словам, разом всех детей забрать не получится. Эвакуация, скорее всего, займет больше суток.

Откачка воды не дала результатаФото: REUTERS

- В операции будет участвовать 90 дайверов: 40 - тайских и еще 50 - это специалисты из разных стран, - добавил губернатор.

Масштабность операции обьясняется тем, что времени у спасателей - в обрез. Во-первых у детей в нише, где они укрылись, снижается уровень кислорода, растет содержание углекислого газа. Вторая причина - ухудшающаяся погода. С дня на день опять должен начаться затяжной муссоный ливень. Это снова повысит уровень воды в пещере до критического.

Во время спасательной операции погиб военный дайверФото: REUTERS

ОПАСНЫЙ ПЛАН

Общий путь школьников на свободу занимает примерно 6 часов, и разделен на несколько этапов. Первый - самый сложный. Надо под водой пройти через два участка с узкими затопленными проходами. Затем есть возможность предохнуть в гроте, где разбита спасательная база. После этого остается наименее сложный отрезок пути - обычный пеший подьем из пещеры.

Именно подводные участки маршрута больше всего и вызывают опасения.

Хватит ли ребенку кислорода в баллоне? Ведь в таких непривычных для него условиях дыхание у него будет учащенное, он, будучи совершенно неопытным в подводном плавание, будет соверщать различные ненужные действия, все это тоже сжигает кислород.

Схема пещерыФото: Алексей СТЕФАНОВ

- Дистанция в 2 км для ребенка крайне большая, - комментирует профессиональный дайвер Роман Дунаев. - Это психологически тяжело даже для специалиста с большим опытом. Лично я на 12-литровом баллоне (а там тименно такие емкости и используются) при таких параметрах, учитывая отсутствие течения, продержался бы где-то час. И прошел бы эту дистанцию впритык — то есть кислорода бы уже не осталось. Тут же речь идет о неподготовленных подростках, поэтому об одном баллоне и говорить нечего. Нужно как минимум два с возможностью переключиться с одного баллона на другой. Скорее всего, так и делается. Плюс, какя понимаю, будет использоваться дополнительный кислород, который есть по ходу маршрута.

Путь до места, где находится футбольная команда, занимает до четырех часовФото: REUTERS

Как удастся провести под водой ребенка, который не умеет плавать?

- Спасатель, который идет с ребенком, скорее всего, держит его за руку, здесь не нужно плыть, они как бы идут, держась за трос, - отвечает дайвер Роман Дунаев. - Это больше психологический момент. Также скорей всего полнолицевыее маски, которые на детях, оснащены подводной связью. Чтобы дайвер мог бы с ребенком разговаривать, успокаивать его и подсказывать, как действовать.

На данный момент, операция еще не завершилось. Но власти Таиланда заявили, что удалось спасти шестерых школьников.

- Все они доставлены в больницу, находятся в стабильном состоянии, но зафиксирована сильная потеря веса, - заявил гурбернатор провинции.

Спасение детей из пещеры в Тайланде.

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