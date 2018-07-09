Операция по спасению детей в Таиланде: большинство школьников удалось вывести из пещеры

СЕГОДНЯ 15:48 2018-07-09T15:48:38+03:00

Спасательный штаб по эвакуации детей из пещеры Тхам Луанг в Таиланде перевели в режим секретности Фото: REUTERS

Все они доставлены в больницу с сильным истощением [видео]

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Почти семнадцать дней 12 школьников (детям от 11 до 16 лет) и их 25-летний футбольный тренер находились в полузатопленной пещере на севере Таиланда. В воскресенье началась уникальная спасательная операция. Дайверам уже удалось вывести на поверхность восьмерых детей. Медики оперативно доставили их в больницу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/659148" frameborder="0"></iframe> Спасти любой ценой.Спасатели разрабатывают всевозможные планы эвакуации. Но над группой школьников нависла новая опасность — у них заканчивается кислород

Напомним, 23 июня детская футбольная команда со своим тренером отправилась на экскурсию в 10-километровую пещеру Кхао-Луанг в 170 км от Бангкока. Подростки несколько часов изучали подземелье, когда разразился мощный тропический ливень (сейчас там наступил четырехмесячный сезон муссонов). Из-за дождя горные ручьи, питающие водой подземную речку, превратили ее в полноводную реку. Прибывающие мощные водные потоки заставили детей отступить вглубь пещеры и укрыться в нише, которая была выше уровня реки. Несколько километров тоннеля оказались полностью затоплены.

Девять дней ребята находились в кромешной темнотеФото: REUTERS

Девять дней ребята находились в кромешной темноте. Питались тем, что взяли с собой на экскурсию, - печеньем и шоколадками. Еще у них были бутылочки с питьевой водой. Как говорят эксперты, большую роль в выживании сыграло то, что это сплоченная команда - ребята и тренер - смогла собраться и распределить ресурсы.

Когда на десятые сутки школьников нашли спасатели-дайверы, дети выглядели уставшими и голодными. Ни у кого не было серьезных травм, кроме незначительных синяков и ссадин.

Путь до места, где находится футбольная команда, занимает до четырех часовФото: REUTERS

Встал вопрос, как их спасать - никто из школьников не умеет плавать. Спасатели начали откачивать воду из тоннелей, попытались пробурить сверху шахты, но твердые скальные породы не позволили этого сделать. В конце концов было решено научить ребят пользоваться аквалангами. Опытные дайверы готовили школьников почти неделю. Во время этих работ погиб «морской котик» - 38-летний отставной офицер Самарн Кунан. Он доставлял детям баллоны с кислородом и на обратном пути задохнулся из-за нехватки воздуха в своем собственном баллоне. Врачам не удалось его спасти.

Сложность операции в том, что времени у спасателей малоФото: REUTERS

В воскресенье, 8 июля, в 10 утра 13 иностранных и пять тайских военных дайверов погрузились в затопленный тоннель (а всего в спасательной операции участвуют 90 дайверов: 40 тайских и 50 специалистов из разных стран). Для эвакуации ребят вдоль всего затопленного тоннеля была пропущена веревка, по которой должны передвигаться спасатели и дети, проведено освещение, подготовлены места с дополнительными баллонами с кислородом.

Спасение детей из пещеры в Тайланде.

Путь до места, где находится футбольная команда, занимает до четырех часов - плыть приходится против течения. Зато дорога обратно у военного пловца занимает в три-четыре раза быстрее - около 50 минут.

- Ребята, угодившие в ловушку, готовы к любым вызовам, они подготовлены к операции, - сказал журналистам бывший губернатор провинции Чианграй, где находится пещера, Наронгсак Осоттханакон, руководящий спасательными работами. По его словам, эвакуация займет несколько дней.

К середине дня в понедельник из пещеры были эвакуированы еще два ребенка. Их доставили в больницуФото: REUTERS

Сложность операции в том, что времени у спасателей мало. Во-первых у детей в нише, где они укрылись, снижается уровень кислорода, растет содержание углекислого газа. Во-вторых, со дня на день должен начаться затяжной муссонный ливень. Это вновь приведет к повышению уровня воды в пещере.

Общий путь школьников на свободу занимает около 6 часов и разделен на несколько этапов. Первый - самый сложный. Надо под водой преодолеть два участка с узкими затопленными коридорами. Затем есть возможность передохнуть в гроте. После этого остается наименее сложный участок - обычный пеший подъем из пещеры.

Дети госпитализированы, они находятся в стабильном состоянииФото: REUTERS

Именно подводные отрезки маршрута вызывают опасения у спасателей.

К середине дня в понедельник из пещеры были эвакуированы еще два ребенка. Их доставили на вертолете в больницу. Ранее, в воскресенье, власти Таиланда подтвердили спасение четверых школьников.

- Дети госпитализированы, они находятся в стабильном состоянии. У всех зафиксирована сильная потеря веса, - заявил бывший губернатор провинции. В больнице спасенных детей накормили рисом с мясом и базиликом.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Операция по спасению детей из пещеры Таиланда получила статус секретности

Спасательный штаб по эвакуации детей из пещеры Тхам Луанг в Таиланде перевели в режим секретности. Участники операции, спасатели и журналисты больше не имеют право публиковать фотографии или видеозаписи действий, которые проводятся во время операции, без разрешения. Как сообщает газета Thai Rath за утечку информации будет назначаться дисциплинарная ответственность (подробности)

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