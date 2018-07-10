«Изменится разве что прическа главы МИД Британии»: Пушков прокомментировал отставку Джонсона

СЕГОДНЯ 08:36 2018-07-10T08:36:43+03:00

Российский сенатор полагает, что с уходом министра иностранных дел отношение Лондона к Москве останется прежним

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Глава Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал отставку Бориса Джонсона с поста министра иностранных дел Великобритании. По его мнению, уход главы британского МИД никак не повлияет на отношения между Лондоном и Москвой.

"С уходом Бориса Джонсона в британском Форин Офисе мало что изменится, особенно касательно России. Разве что прическа главы МИД Великобритании", - написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.

Напомним, ранее стало известно, что Борис Джонсон ушел в отставку с поста министра иностранных дел Великобритании из-за разногласий с главой правительства Терезой Мэй. На должность главы внешнеполитического ведомства был назначен Джереми Хант, который ранее руководил министерством здравоохранения Великобритании. До этого, во время разногласий с Джонсом, Хант сразу выразил свою поддержку Мэй.

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