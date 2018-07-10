2018-07-10T11:57:43+03:00
Происшествия

В Китае ввели красный уровень опасности из-за тайфуна "Мария"

Власти восточных провинций Чжэцзян и Фуцзянь объявили режим экстренной готовности
Екатерина БОЛГОВА
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В Китае объявили «красный» уровень опасности из–за тайфуна «Мария»В Китае объявили «красный» уровень опасности из–за тайфуна «Мария»Фото: REUTERS
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В Китае ввели красный уровень опасности (наивысший) из-за приближающегося тихоокеанского тайфуна "Мария", который станет уже восьмым в этом сезоне.

Китайское метеорологическое управление сообщило, что к утру среды, 11 июля, тайфун прибудет к северо-восточной части острова Тайвань, а к обеду достигнет прибрежных районов восточных китайских провинций Фуцзянь и Чжэцзян. Порывы ветра составят 48 метров в секунду. Затем циклон продолжит движение вглубь материка, а к вечеру уже доберется до восточной части провинции Цзянсу.

Напомним, тропический циклон "Мария" ранее получил категорию "супертайфун", а сейчас находится примерно в 730 км к юго-востоку от уезда Сяпу в провинции Фуцзянь. Скорость ветра сейчас достигает 52 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что 55 тысяч жителей Японии получили рекомендации эвакуироваться в связи с приближающимся тайфуном "Мария".

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