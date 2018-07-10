В Японии 55 тысяч человек получили рекомендации об эвакуации из-за тайфуна

СЕГОДНЯ 07:43 2018-07-10T07:43:15+03:00

По прогнозам специалистов, сильный тайфун «Мария» движется на юг страны в направлении Китая, где уже был объявлен желтый уровень опасности

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В Японии не менее 55 тысяч человек получили рекомендации об эвакуации из-за приближающегося тайфуна "Мария".

Как сообщил телеканал NHK, в основном рекомендовано эвакуироваться жителей отдаленного архипелага Мияко в южной японской префектуре Окинава, так как именно здесь высока вероятность ущерба от воздействия стихии. По информации национального метеорологического управления страны, скорость ветра в центре тайфуна сейчас составляет около 50 метров в секунду, а при порывах достигает 70 метров в секунду. В некоторых районах префектуры ожидается выпадение до 350 мм осадков в ближайшие несколько дней.

Специалисты предупреждают, что тайфун идет в направлении Китая, где уже объявили желтый уровень опасности. От тропического циклона могут серьезно пострадать восточные провинции Фуцзянь и Чжэцзян. Мощный ветер и ливни ожидаются в провинциях Цзянси и Хунань.

Напомним, на прошлой неделе в Японии погиб один человек и больше 20 получили ранения из-за тайфуна "Прапирун".