Туск ответил на критику Трампа из-за военных расходов Евросоюза
Глава Европейского совета Дональд Туск ответил на критика президента США Дональда Трмап из-за недостаточных военных расходов. По словам Туса, Брюссель является надежным союзником Вашингтона, в отличие от России и Китая.
"У США нет и не будет лучшего союзника, чем ЕС. Мы тратим на оборону намного больше, чем Россия, и столько же, сколько Китай", - сказал глава Евросовета, обращаясь к Трампу во время церемонии подписания новой декларации о расширении сотрудничества между ЕС и НАТО.
"Надеюсь, что вы не сомневаетесь, это является инвестицией в нашу безопасность, чего нельзя сказать с уверенностью о российских и китайских расходах", - отметил Туск, передает ТАСС.
Напомним, ранее Трамп в очередной раз потребовал от союзников по НАТО нарастить расходы на оборону и выразил недовольство тем, что США несет основную долю затрат на финансирование альянса. Об этом он заявил за несколько дней до начала саммита НАТО, который состоится 11-12 июля в Брюсселе.