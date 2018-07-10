Туск ответил на критику Трампа из-за военных расходов Евросоюза

СЕГОДНЯ 15:29 2018-07-10T15:29:52+03:00

По словам главы Европейского совета, ЕС тратит на оборону намного больше, чем Россия, и столько же, сколько Китай

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Глава Европейского совета Дональд Туск ответил на критика президента США Дональда Трмап из-за недостаточных военных расходов. По словам Туса, Брюссель является надежным союзником Вашингтона, в отличие от России и Китая.

"У США нет и не будет лучшего союзника, чем ЕС. Мы тратим на оборону намного больше, чем Россия, и столько же, сколько Китай", - сказал глава Евросовета, обращаясь к Трампу во время церемонии подписания новой декларации о расширении сотрудничества между ЕС и НАТО.

"Надеюсь, что вы не сомневаетесь, это является инвестицией в нашу безопасность, чего нельзя сказать с уверенностью о российских и китайских расходах", - отметил Туск, передает ТАСС.

Напомним, ранее Трамп в очередной раз потребовал от союзников по НАТО нарастить расходы на оборону и выразил недовольство тем, что США несет основную долю затрат на финансирование альянса. Об этом он заявил за несколько дней до начала саммита НАТО, который состоится 11-12 июля в Брюсселе.