2018-07-11T11:17:29+03:00
В мире

Британское правительство выписало штраф Facebook на 500 тысяч фунтов стерлингов

Такое решение было принято после скандала с компанией Cambridge Analytica, которая незаконно собирала личные данные пользователей социальной сети
Эльмира МУСТАФАЕВА
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Великобритания выписала социальной сети максимально возможный штраф в 660 тысяч долларовВеликобритания выписала социальной сети максимально возможный штраф в 660 тысяч долларовФото: REUTERS
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Британское управление комиссара по вопросам информации оштрафовало руководство социальной сети Facebook на 550 тысяч фунтов стерлингов (660 тысяч долларов) из-за скандала с компанией Cambridge Analytica, которая незаконно собирала личную информацию пользователей.

Закон о защите данных Великобритании от 1998 года ограничивает сумму штрафа, выписанная неустойка компании Facebook является максимальной. Европейский регламент по защите данных (GDPR), по которому предусматриваются более крупные штрафы, достигающие 20 миллионов евро, вступил в силу после утечки данных пользователей социальной сети. Как объясняет The Guardian, именно поэтому штрафовать Facebook пришлось по старому закону.

Напоминаем, что компания Cambridge Analytica незаконным путем получила личные данные 87 миллионов пользователей социальной сети Facebook, после чего Марк Цукерберг, глава компании Facebook, выступал на слушаниях в Конгрессе США и в Европейском парламенте.

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