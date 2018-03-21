2018-03-21T09:10:40+03:00
В мире

Инвесторы хотят засудить Facebook из-за скандала вокруг Cambridge Analytica

Компанию обвиняют в нарушении собственных правил о защите персональной информации, а также в «заведомо ложных и противоречивых заявлениях», которые привели к финансовым потерям
Денис СУХОВ
Поделиться:
Инвесторы хотят засудить Facebook из-за скандала вокруг Cambridge AnalyticaИнвесторы хотят засудить Facebook из-за скандала вокруг Cambridge AnalyticaФото: Анастасия Осипова
Изменить размер текста:

Во вторник в США был подан иск против Facebook, связанный со скандалом вокруг компании Cambridge Analytica. Об этом свидетельствуют документы, поступившие в электронную базу федерального суда Северного округа штата Калифорния.

Заявление подано от инвестора по имени Фан Юан, а также всех лиц, которые могли понести финансовые потери из-за скандала: за последние два дня акции Facebook обрушились более, чем на 7%.

В иске указано, что представители Facebook делали «заведомо ложные или вводящие в заблуждение заявления», и кроме того, компанию нарушила собственные правила касательно защиты персональной информации, позволив третьей стороне заполучить доступ к данным миллионов пользователей соцсети.

Авторы иска требуют, чтобы Facebook выплатила инвесторам компенсацию, однако ее размер не уточняется.

Ранее американские СМИ заявили, что британская Cambridge Analytica могла собрать данные более 50 млн пользователей Facebook, чтобы проанализировать их электоральные предпочтения и увеличить эффективность рассылаемой политической рекламы. Отмечается, что Cambridge Analytica работала в интересах штаба кандидата Дональда Трампа на президентских выборах 2016 года в США.

Согласно заявлениям Facebook, данные вполне легально собирались с помощью приложения, созданного в 2015 году профессором психологии Кембриджского университета Александром Коганом — пользователи сами должны были согласиться на предоставление информации.

Нарушением стала ее передача третьему лицу - Cambridge Analytica. Узнав о этом, Facebook заблокировала приложение Когана и попросила британскую компанию удалить собранную информацию. Несколько дней назад в Facebook выяснили, что не все данные пользователей были полностью удалены.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Сергей Лавров подшутил над своим японским коллегой в Токио
В США умер миллиардер Питер Петерсон
СМИ: Toyota приостановила испытания беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования в США
Президент Мьянмы подал в отставку после двух лет правления
ЦБ отозвал лицензию у тульского «Телекоммерц Банка»
Израильские военные рассекретили подробности уничтожения сирийского ядерного реактора в 2007 году
СМИ: Трамп заявил Путину об обеспокоенности из-за новых российских оружейных разработок
Советники Трампа пытались уговорить его не поздравлять Путина
Погода в Москве 21 марта будет облачной с прояснениями, местами пройдет небольшой снег
Лавров в Токио обсудил с японским коллегой подготовку к визиту Путина в Японию
США нечего противопоставить гиперзвуковому оружию России. Признание Пентагона
В США хотят активнее бороться с «пропагандой» из России и Китая
Белый дом: Трамп внес в сенат кандидатуру Помпео на пост госсекретаря США
В Техасе взорвалась очередная посылка с бомбой
Маккейну не понравилось, что Трамп поздравил Путина с победой
В Греции задержали россиянку по делу об убийстве журналистки на Мальте
Полиция США назвала имя подростка, устроившего стрельбу в школе в Мэриленде
Боевики обстреляли рынок под Дамаском, погибли 37 человек
Украина рассказала, куда ушли взысканные с «Газпрома» $3,8 миллиона
В госдепе США назвали звонок Трампа Путину «протокольным»
США могут ввести санкции против компаний, работающих над «Северным потоком – 2»
В Британии разбился самолет Королевских ВВС, один человек погиб
Суд отказал Трампу в иммунитете по делу о сексуальных домогательствах
Самолет с высланными из Британии российскими дипломатами прибыл в Москву
Путин получил почти 85% избирательских голосов за рубежом
Генсек ООН намерен поздравить Путина с победой на выборах в письме