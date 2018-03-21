Инвесторы хотят засудить Facebook из-за скандала вокруг Cambridge Analytica

СЕГОДНЯ 09:10 2018-03-21T09:10:40+03:00

Компанию обвиняют в нарушении собственных правил о защите персональной информации, а также в «заведомо ложных и противоречивых заявлениях», которые привели к финансовым потерям

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Во вторник в США был подан иск против Facebook, связанный со скандалом вокруг компании Cambridge Analytica. Об этом свидетельствуют документы, поступившие в электронную базу федерального суда Северного округа штата Калифорния.

Заявление подано от инвестора по имени Фан Юан, а также всех лиц, которые могли понести финансовые потери из-за скандала: за последние два дня акции Facebook обрушились более, чем на 7%.

В иске указано, что представители Facebook делали «заведомо ложные или вводящие в заблуждение заявления», и кроме того, компанию нарушила собственные правила касательно защиты персональной информации, позволив третьей стороне заполучить доступ к данным миллионов пользователей соцсети.

Авторы иска требуют, чтобы Facebook выплатила инвесторам компенсацию, однако ее размер не уточняется.

Ранее американские СМИ заявили, что британская Cambridge Analytica могла собрать данные более 50 млн пользователей Facebook, чтобы проанализировать их электоральные предпочтения и увеличить эффективность рассылаемой политической рекламы. Отмечается, что Cambridge Analytica работала в интересах штаба кандидата Дональда Трампа на президентских выборах 2016 года в США.

Согласно заявлениям Facebook, данные вполне легально собирались с помощью приложения, созданного в 2015 году профессором психологии Кембриджского университета Александром Коганом — пользователи сами должны были согласиться на предоставление информации.

Нарушением стала ее передача третьему лицу - Cambridge Analytica. Узнав о этом, Facebook заблокировала приложение Когана и попросила британскую компанию удалить собранную информацию. Несколько дней назад в Facebook выяснили, что не все данные пользователей были полностью удалены.