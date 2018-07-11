Люка Бессона снова обвинили в домогательствах

СЕГОДНЯ 12:43 2018-07-11T12:43:33+03:00

Одна из женщин утверждает, что режиссер требовал от нее интима каждый раз, когда они оказывались вместе в лифте

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Французского 59-летнего режиссера Люка Бессона снова обвинили в сексуальных домогательствах. 49-летняя ассистентка режиссера по кастингу, утверждает, что Бессон настойчиво предлагал ей интим. По ее словам, происходило это каждый раз, когда они вдвоем оказывались в лифте. Адвокат Тьерри Марембер от комментариев отказался, заявив, что сейчас ведется расследование по этому вопросу.

Другие две женщины заявляли о «неуместном поведении» режиссера, одна актриса также рассказала о том, что была вынуждена бежать с кастинга «на четвереньках» из-за домогательств Бессона. Как сообщает The Hollywood reporter, адвокат обвиняемого назвал произошедшее по словам женщин «фантастикой» и категорически отверг возможность подобных ситуаций.

Напомним, что 19 мая 27-летняя актриса Сан Ван Рой заявила, что Люк Бессон изнасиловал ее после того, как подсыпал в напиток девушки наркотики. О произошедшем актриса вспомнила, когда очнулась, и незамедлительно направилась в полицию. Токсикологический анализ не выявил следов запрещенных препаратов.

Сам Люк Бессон отвергает обвинения и называет их лживыми.