В Москве решили протестировать «гнущиеся» дорожные знаки

СЕГОДНЯ 13:22 2018-07-11T13:22:33+03:00

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ЦОДД (центр организации дорожного движения) в рамках пилотного проекта установил в столице новый дорожный знак на гибкой стойке. Он располагается на улице Бутырский Вал в районе дома 32.

По данным учреждения, от столкновения во время ДТП ежемесячно деформируются и заменяются около 50 таких конструкций. Именно поэтому было принято решение создать знак, стойка которого выполнена из нержавеющей стали и закреплена на шарнирах, которые позволят ему оставаться на месте, не повреждаться и выгибаться до 90 градусов в любую сторону. Уточняется, что зафиксированный знак обозначает «Пешеходный переход».

- Как показала практика европейских коллег, стойки выдерживают более 20 наездов. Гарантийный срок службы такой конструкции составляет пять лет, - рассказали в пресс-службе ЦОДД информационному агентству ТАСС.

Уточняется, что сейчас такой «гнущийся» знак эксплуатируется в пилотном режиме. В случае успеха эксперимента, такие конструкции установят и на других участках дорог.

Напомним, что ранее на нашем сайте kp.ru мы рассказывали о том, что с 1 июля начала действовать новая редакция ПДД. В России вводят новые дополнительные знаки, которые будут обозначать зону, куда нельзя въезжать транспорту с низким экологическим классом мотора.