2018-07-01T14:57:19+03:00
Экономика

Акцизы, знаки, молоко — что изменилось в жизни россиян с 1 июля

Традиционно в середине лета дорожает ЖКХ, поднимаются сборы и вводятся новые правила. Этот год не стал исключением
Олег АДАМОВИЧ@OAAdamovich
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С 1 июля начала действовать новая редакция правил дорожного движения.С 1 июля начала действовать новая редакция правил дорожного движения.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ

С 1 июля начала действовать новая редакция правил дорожного движения. В России появились дополнительные знаки — они обозначают зону, куда нельзя въезжать транспорту с низким экологическим классом мотора.

Без конфуза не обошлось. Как будут выглядеть знаки примерно понятно — дизайн есть в материалах правительства. Но конкретное изображение еще не внесено в ГОСТ, а без этого ставить новые указатели запрещено.

В ПДД знаки прописаны, а на дорогах их нет. Теперь дело за Росстандартом — в ведомстве пока не комментируют, сколько времени понадобится чиновникам на обновление ГОСТ.

Сложности с указателями на этом не заканчиваются. На знаке будет написан конкретный экологический класс двигателя (от 1 до 5). Если машина не укладывается в требования, то проезд для нее запрещен. Но массово отмечать экологический класс в ПТС стали лишь с 2010 года! Про старые машины информации нет.

Получается следующее: с 2018 года знаки станут распространяться только на более-менее новые авто. Владелец жигулей 1989 года сможет свободно проезжать под новый знак, так как машине экологический класс не присваивался вовсе.

С 1 июля 2021 года правила поменяются. Всем авто без указания экокласса в документах нельзя будет проезжать под новый знак.

Штрафы за нарушение: 1000-1500 руб. для легковушек по всей стране и грузовиков, кроме Москвы и Петербурга. 5000 руб. - для грузовиков в Москве и Петербурге.

АКЦИЗЫ НА СИГАРЕТЫ

С 1 июля в России на 10% повысились акцизы на сигареты и папиросы.

Было: 1562 руб. за тысячу штук и 14,5% расчетной стоимости (не меньше 2123 руб.).

Стало: 1718 руб. за тысячу штук и 14,5% расчетной стоимости (не меньше 2335 руб.).

Таким образом, каждая сигарета минимум подорожала на 36 копеек. Это 7,2 рубля на пачку.

Средняя стоимость пачки сигарет в России: 90 рублей. Получается, что новые акцизы поднимут цену табака на 8%. На столько же процентов с начала года подорожал бензин.

ВСЯ ПРАВДА О МОЛОКЕ

Производители молока и сыра теперь обязаны крупно писать на упаковке, есть ли в их товарах растительные жиры. Нельзя будет подменить натуральный молочный жир соей, а потом скрыть это заумной формулировкой.

Кроме этого, под запрет попадают различные красивые фирменные словечки. Пример: сыр, в котором есть соя больше нельзя назвать «сырным» или «сыроподобным продуктом». Производителю придется использовать длинную формулировку «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, сделанный по технологии сыра». Этого требует закон.

Производители молока и сыра теперь обязаны крупно писать на упаковке, есть ли в их товарах растительные жиры Фото: Евгения ГУСЕВА

Производители молока и сыра теперь обязаны крупно писать на упаковке, есть ли в их товарах растительные жирыФото: Евгения ГУСЕВА

ЗАКОН ЯРОВОЙ

С 1 июля 2018 года интернет-провайдеры должны начать собирать дополнительную информацию о своих клиентах. Кто кому что пишет, пересылает и так далее. Полученные сведения надо хранить, чтобы органы госбезопасности в любой момент могли получить к ним доступ.

Провайдеры уже предупредили о возможном подорожании доступа к интернету на 8-10% из-за необходимости тратить миллиарды рублей на покупку дорогого оборудования, необходимого для выполнения закона.

Не известно, все ли операторы подчинились новых правилам. К примеру, в «Мегафоне» признались, что запись звонков, сообщений идет не по всей сети компании. А на полное выполнение требований закона Яровой понадобится еще 5 лет.

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