В Центробанке опровергли информацию о передаче коллекторам биометрических данных
Распространенная СМИ информация о том, что Центробанк разрешил российским банкам продавать коллекторским агентствам биометрические данные должников — не соответствует действительности.
Как заверили в пресс-службе Банка России, этого не может быть по определению: любая биометрика передается третьим лицам исключительно по разрешению ее носителя.
«Банки передают биометрические данные в Единую биометрическую систему, где они хранятся обезличенно и защищаются по самым высоким стандартам защиты информации. Важно отметить, что использование биометрических данных для идентификации возможно только с согласия гражданина", - подчеркнули в ЦБ.
В регуляторе добавили, что, в соответствии с российским законодательством, банки имеют право собирать биометрические данные и использовать механизм удаленной идентификации - исключительно в целях дистанционного открытия счета (вклада). Также финансовые учреждения наделены такой возможностью при предоставлении кредита, и выполнения платежей по уже по существующим займам, сообщает ТАСС.
Накануне в СМИ появилась информация, что ЦБ дал добро банкам на передачу биометрических данных россиян коллекторским агентствам. Якобы это дополнительно поможет последним взаимодействовать с недобросовестными заемщиками.