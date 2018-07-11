2018-07-11T13:59:43+03:00
Экономика

В Центробанке опровергли информацию о передаче коллекторам биометрических данных

В регуляторе подчеркнули, что подобная информация является строго конфиденциальной
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Банк России опроверг информацию о передаче коллекторам биометрических данныхБанк России опроверг информацию о передаче коллекторам биометрических данныхФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Распространенная СМИ информация о том, что Центробанк разрешил российским банкам продавать коллекторским агентствам биометрические данные должников — не соответствует действительности.

Как заверили в пресс-службе Банка России, этого не может быть по определению: любая биометрика передается третьим лицам исключительно по разрешению ее носителя.

«Банки передают биометрические данные в Единую биометрическую систему, где они хранятся обезличенно и защищаются по самым высоким стандартам защиты информации. Важно отметить, что использование биометрических данных для идентификации возможно только с согласия гражданина", - подчеркнули в ЦБ.

В регуляторе добавили, что, в соответствии с российским законодательством, банки имеют право собирать биометрические данные и использовать механизм удаленной идентификации - исключительно в целях дистанционного открытия счета (вклада). Также финансовые учреждения наделены такой возможностью при предоставлении кредита, и выполнения платежей по уже по существующим займам, сообщает ТАСС.

Накануне в СМИ появилась информация, что ЦБ дал добро банкам на передачу биометрических данных россиян коллекторским агентствам. Якобы это дополнительно поможет последним взаимодействовать с недобросовестными заемщиками.

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