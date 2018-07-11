2018-07-11T14:30:37+03:00
Политика

Делегация РФ покинула зал заседаний ПА ОБСЕ из-за нарушения регламента

Документы, подписанные украинскими парламентариями, рассматривались на заседании без их участия
Эльмира МУСТАФАЕВА
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Петр Толстой, руководитель российской делегации в Парламентской Ассамблее ОБСЕ с 2017 годаПетр Толстой, руководитель российской делегации в Парламентской Ассамблее ОБСЕ с 2017 годаФото: Иван ВИСЛОВ
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Делегация от России заявила, что при рассмотрении двух антироссийских резолюций на сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Берлине нарушили регламент, из-за чего было потребовано отложить голосование по документам. Позже российская делегация и вовсе покинула зал заседаний.

Как заявляет ее руководитель, вице-спикер ГД Петр Толстой, документы были вынесены на заседание, когда парламентарии из Украины отсутствовали. Тем не менее, на бумагах стояли их подписи.

«Российская делегация против рассмотрения этой резолюции и следующей, касающейся российского Крыма и российского города Севастополя. Мы уверены, что в этом случае нарушен регламент нашей ассамблеи. Отсутствие депутатов, подписывавших эти резолюции и выдвигавших голословные обвинения против моей страны, является нарушением регламента нашей ассамблеи», — отметил Петр Толстой.

Напомним, ранее вице-спикер выступал с предложением ПА ОБСЕ отложить рассмотрение антироссийских резолюций, после чего пригласил в Россию авторов документов, чтобы они сами убедились в ложности своих проектов.

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