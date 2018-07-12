В Минтруде назвали максимальную страховую пенсию после реформы

СЕГОДНЯ 11:17 2018-07-12T11:17:02+03:00

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Замглавы министерства труда и социальной защиты России Андрей Пудов сообщил, что после пенсионной реформы средняя страховая пенсия в стране может составить 40% от среднего заработка, максимальный размер - более 30 тысяч рублей.

"Расчеты… позволяют сделать вывод о том, что с учетом тех изменений, которые предлагаются к рассмотрению в ближайшее время в части изменения параметров пенсионной системы, мы будем минимальный социальный стандарт про 40% коэффициента замещения индивидуального заработка к индивидуальной пенсии выполнять", - заявил Пудов на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Он отметил, что "потолком" для расчета пенсий станет предельный размер базы для начисления страховых взносов - 1 021 000 рублей в год. Тогда максимальная страховая пенсия по старости может составить примерно 34 тысячи рублей — 40% от среднего заработка.

"В пределах страхуемого заработка, который в рамках обеспечения сегодня реализуется, этот коэффициент замещения 40% тоже будет реализован", - сказал Пудов.

Но он напомнил, что для расчета пенсии учитывается заработок на протяжении всей жизни, поэтому база оказывается меньше. В среднем в России средняя ежемесячная зарплата равна около 40 тысяч рублей, а таком случае средняя страховая пенсия составит около 16 тысяч рублей, передает "Интерфакс".

Напомним, ранее кабмин внес в Госдуму проект о повышении пенсионного возраста до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. Нововведения предлагается вводить поэтапно с 2019 года.