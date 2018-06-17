Зачем нам повышают пенсионный возраст

СЕГОДНЯ 16:18 2018-06-17T16:38:27+03:00

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Правительство поставило точку в многолетней дискуссии о пенсионном возрасте. Многие эксперты давно говорили, что это пора сделать. Теперь решение принято: пенсионный возраст для женщин повысят с 55 до 63 лет, для мужчин - с 60 до 65 лет. Законопроект еще должны одобрить в Госдуме. Но вряд ли с этим будут большие сложности, хотя отдельные поправки возможны.

1.Кого коснется?

Практически всех, кто еще не на пенсии. Повышение будет плавным, но начнется уже со следующего года. Первыми прочувствуют на себе реформу мужчины 1959 года рождения и женщины 1964 года рождения. Они выйдут на пенсию не в 2019-м, а в 2020 году - в 56 лет и 61 год соответственно (см. графику).

2. Останутся ли досрочные пенсии?

Совсем никаких изменений не будет только для тех, кто работает на вредных производствах (шахтеры, металлурги и др.), а также для женщин, родивших пять и более детей и некоторых других категорий. Для них срок выхода на пенсию не изменится.

Другие льготные категории смогут выходить на пенсию, как и раньше, досрочно. Но пенсионный возраст для них тоже вырастет - пропорционально общему повышению. Пример: если у мужчины, работающего на Крайнем Севере, было право выйти на пенсию в 55 лет, то теперь этот ценз постепенно передвинется к 60 годам.

У педагогов и медработников льготы по стажу останутся без изменений. Чтобы получить досрочную пенсию, им нужно будет отработать от 15 до 30 лет (в зависимости от специальности). Вот возраст выхода на пенсию тоже увеличится - пропорционально.

3.А военные?

Пенсии военным платит не Пенсионный фонд, а Минобороны, поэтому для них пока никаких изменений не будет.

4. Поднимут ли пособия по старости?

Власти обещают повышать пенсии с опережением инфляции. Если в деньгах, то это примерно на 1000 рублей в год, что вдвое больше, чем сейчас.

- Дополнительную индексацию начнем с 2019 года, - пояснила вице-премьер Татьяна Голикова. - С 1 февраля пенсии вырастут на уровень инфляции за предыдущий год. А с 1 апреля увеличатся на величину дополнительных доходов Пенсионного фонда. То есть повышать пенсии начнем чуть заранее.

Напомним: в прошлом году инфляция составила 2,5%. По оценкам Центробанка, в этом году рост цен не превысит 4%. Средняя пенсия в России сейчас составляет 14,4 тыс. рублей. Значит, в 2019 году она должна вырасти до 15,4 тыс. рублей.

5. Работающим пенсионерам тоже добавят?

Нет. Они прибавки не получат. Несколько лет назад правительство отменило для них индексацию пенсий. Соответственно эффекта от повышения пенсионного возраста они тоже не почувствуют. По крайней мере до тех пор, пока будут работать.

Сейчас, по данным ПФР, продолжают трудиться на пенсии около 12 миллионов человек. Их пенсия увеличивается лишь на величину заработанных за прошедший год пенсионных баллов - в среднем прибавка составляет 100 - 200 рублей в год.

6. Для чего все-таки это делают?

Основная причина - растущий дисбаланс пенсионной системы. Число работников сокращается, а число пенсионеров, наоборот, растет. Это связано с демографией. Во-первых, нынешняя молодежь дольше учится - до 23 - 25 лет. Тем самым сокращается период ее трудовой деятельности. Во-вторых, продолжительность жизни в стране растет. С 2000 года у мужчин она увеличилась с 59 до 67 лет, а у женщин - с 72 до 78 лет. И, по прогнозам демографов, будет расти и дальше.

Пенсионная система - это сообщающиеся сосуды. Только правильные пропорции позволяют выплачивать более высокие пенсии. Простой пример: сейчас средняя женщина имеет стаж в 30 лет, а на пенсии проводит 26 лет. Явная диспропорция. В развитых странах соотношение периода работы и заслуженного отдыха составляет в среднем 2:1.

7. Как в других странах?

В большинстве развитых стран мира пенсионный возраст составляет 65 лет и выше. Причем и для мужчин, и для женщин. Если сравнивать с бывшими советскими республиками, то со времен СССР этот показатель не менялся только у России и Узбекистана. В остальных странах это решение давно приняли. В среднем по СНГ пенсионный возраст для мужчин составляет 62,4 года, а для женщин - 58,7 года. И будет повышаться.

8. Где найти работу пожилым?

Один из главных вопросов - трудоустройство тех, кто в зрелом возрасте потеряет работу. Людей в возрасте 50+ очень неохотно берут на любые должности. В правительстве пообещали принять комплекс мер, которые будут снижать такую дискриминацию на рынке труда.

При этом повышение пенсионного возраста позволит решить другую проблему. До этого многих «провожали» с работы именно по факту назначения пенсии. С такими сотрудниками было легче расстаться, их сокращали в первую очередь, ведь у них появлялся другой источник дохода.

И наконец, важный психологический фактор: сегодня после 50 лет многие чувствуют себя пожилыми людьми, мысленно готовятся к пенсии. Хотя при нынешних продолжительности и качестве жизни эти стереотипы давно пора пересмотреть.

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