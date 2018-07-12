В Совфеде назвали нереалистичными заявления Тимошенко о возвращении Крыма

СЕГОДНЯ 11:45 2018-07-12T11:45:29+03:00

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Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков уверен, что заявления главы партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко относительно возвращения полуострова Украине являются невыполнимыми и призваны подогреть интерес к ее кандидатуре на фоне грядущих президентских выборов.

Напомним, как сообщал ранее сайт kp.ru, депутат Верховной Рады заявила, что Киев должен укрепить свою армию и вернуться к переговорам в будапештском формате, чтобы пресечь "теневую легализацию" вхождения Крыма в состав с России.

"Её рейтинг на сегодняшний день лидирующий в стране. Замечу, что и антирейтинг тоже не маленький. При этом заявления, которые она делает касаемо возвращения Крыма в состав Украины, нереалистичны и невыполнимы. Лучше бы она про это вообще молчала и говорила о чём-то другом. Больше чем уверен, она сама в эти заявления не верит", - цитирует телеканал RT Цекова.

Сенатор отдельно раскритиковал попытку депутата сослаться на переговоры в будапештском формате, поскольку он был заключен Россией, Украиной, США и Великобританией еще в 1994 году и уже давно устарел. Более того, Соединенные Штаты и Евросоюз нарушили положения данного документа, поэтому рассчитывать на продолжение его работы не стоит.