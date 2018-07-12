Тимошенко: для возвращения Крыма Украине нужно сформировать мощную армию

СЕГОДНЯ 09:47 2018-07-12T09:47:41+03:00

По словам депутата Верховной рады, также необходимо провести переговоры в Будапештском формате

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Бывший премьер-министр Украины, депутат Верховной рады и глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что для возвращения Крыма украинской стороне нужно сформировать мощную армию и провести переговоры в Будапештском формате.

«Это наша территория, и никто не может с нами вести разговор о том, чтобы отдать её часть. Мы не позволим это сделать», — сказала Тимошенко, передает пресс-служба партии.

Она отметила, что Крым и Донбасс необходимо «вернуть на Украину» и не допустить «теневую легализацию» вхождения Крыма в состав с РФ.

«Нам нужен мир, и этого мира надо достигать дипломатическим путем на базе Будапештского меморандума и созданием в Украине мощной, вооруженной армии, способной защитить границы и прекратить войну», — добавила политик.

Кроме того, по словам Тимошенко, нужно не допустить, чтобы международное сообщество «разделило вопрос Крыма и Донбасса».

Напомним, в марте 2018 года президент России Владимир Путин заявил, что вопрос Крыма «исторически закрыт». Полуостров воссоединился с Россией по итогам проведенного там в марте 2014 года референдума, большинство участников которого поддержали вхождение Крыма в состав РФ.