Основатель "Папа Джонс" ушел в отставку из-за расистских высказываний

СЕГОДНЯ 12:11 2018-07-12T12:11:27+03:00

Во время одной из телеконференций Джон Шнаттер использовал слово "ниггер"

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Основатель сети пиццерий "Папа Джонс" (Papa John's International Inc) Джон Шнаттер подал в отставку с должности председателя совета директоров компании на фоне расистского скандала. Предпринимателя обвинили в использовании недопустимых выражений во время его выступления на одной из телеконференций.

Так, по данным Forbes, в мае этого года Шнаттер обсуждал с общественностью способы избегания скандалов и упомянул случай с сетью ресторанов KFC.

"Полковник Сандерс (основатель компании-конкурента) называл черных ниггерами", - сказал тогда Шнаттер, подчеркнув, что общественность никак не отреагировала на данный инцидент. Однако такое заявление не понравилось многим американцам, и они стали бойкотировать заведения сети.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-релиз "Папы Джонса", просьба об отставке председателя совета директоров компании уже была удовлетворена. Преемник Шнаттера будет назначен в течение двух недель.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в 2016 году данная пиццерия уже попадала в скандал. Так, маркетологи посчитали забавным использовать промокод "ИОСИФСТАЛИН" в своей кампании. Введя данное словосочетание на сайте, можно было получить бесплатную пиццу. Однако многие россияне не оценили такой жест.