2018-07-12T12:46:03+03:00
Происшествия

В Египте столкнулись автобус и грузовик: погибли не менее 10 человек

Также известно о 25 пострадавших в результате серьезной аварии
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Водитель автобуса не справился с управлением и вылетел на встречкуВодитель автобуса не справился с управлением и вылетел на встречкуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Крупная авария с участием пассажирского автобуса и грузовика произошла в Египте в четверг, 12 июля. По последний данным, в результате ДТП погибли 10 человек, еще 25 получили различные травмы.

Инцидент произошел на трассе Матрух-Александрия. Правоохранители считают, что виновником случившегося является водитель автобуса.

По словам очевидцем, он двигался по дороге со значительным превышением скоростного режима. В какой-то момент мужчина просто потерял управления и автобус вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с грузовиков. После этого оба транспортных средства перевернулись.

К настоящему моменту все пострадавшие уже доставлены в больницу. У большинства из них зафиксированы многочисленные переломы, а также кровоизлияния в мозг. Отдельные пострадавшие нуждаются в операциях, передает портал "Йоум7".

Прокуратура уже начала расследование по факту происшествия.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что еще одна страшная авария произошла в Египте в феврале этого года. Тогда перевозивший рабочих автобус, уходя от столкновения с автомобилем, перевернулся и загорелся неподалеку от Александрии. В результате погибли девять человек, еще более 20 пострадали.

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