2018-07-12T13:13:39+03:00
Общество

Росстат подсчитал долги россиян за коммунальные услуги

Жители России задолжали за оплату услуг ЖКХ 1,4 триллиона рублей
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Росстат подсчитал долги россиян по ЖКХРосстат подсчитал долги россиян по ЖКХФото: Олег УКЛАДОВ
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В Росстате провели подсчет общего долга российских граждан по оплате услуг ЖКХ. Выяснилось, что за первый квартал 2018 года задолженность увеличилась на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Что до общей суммы долга, то она, как утверждают в ведомстве, достигла 1,4 триллиона рублей. В частности, средний размер задолженности составляет 46 тысяч рублей. Общий же объем неоплаченных квитанций за водоснабжение достиг 86 миллиардов рублей, за водоотведение — 63,9 миллиарда рублей, за электричество — 247,5 миллиарда рублей.

Касаемо обязательных платежей за жилищные услуги, то суммарные задолженности выросли до 234,3 миллиарда рублей, за тепло сумма увеличилась до 569,3 миллиарда рублей. А вот за газ стали платить более добросовестно: сумма задолженности уменьшилась на 9,2% до 195,2 миллиарда рублей.

В Росстате отмечают, что среди неплательщиков числятся не только россияне с низким уровнем достатка, но и владельцы многокомнатных апартаментов, домов и коттеджей, и богачи, предпочитающие отложить поход в Сбербанк «на потом», сообщает газета «Известия».

Как сообщал ранее сайт kp.ru, с 1 июля в России поднялись тарифы на оплату услуг ЖКХ. В среднем по стране рост составил 4%

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