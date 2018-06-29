2018-06-29T02:02:11+03:00
Экономика

Как изменится плата за ЖКХ с 1 июля

Отвечаем на самые популярные вопросы об очередном росте тарифов на «коммуналку»
Елена АРАКЕЛЯН@dd_money
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Как изменится плата за ЖКХ с 1 июля?Как изменится плата за ЖКХ с 1 июля?Фото: Олег УКЛАДОВ
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За футболом и дискуссиями вокруг пенсионного возраста незаметно приблизилось 1 июля - с этой даты у нас традиционно вырастает плата за коммунальные услуги. В этом году рост должен в среднем по стране уложиться в 4%. Но это не значит, что конкретно ваш платеж увеличится именно на этот процент - он может вырасти и больше, и меньше. Как так и как понять, законно ли вам подняли плату не на 4%, а на все 10%? Давайте разберемся.

1. Что именно и на сколько подорожает?

С 1 июля в соответствии с распоряжением правительства дорожают именно коммунальные услуги - вода, канализация, свет, газ, отопление.

- Имеются в виду те вода или свет, которые потребляются внутри квартиры, - пояснила на Радио «КП» (fm.kp.ru) член Общественной палаты, исполнительный директор «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева. - Поскольку еще мы платим за общедомовые услуги - то есть, например, за освещение лестничной клетки - и эта плата в «потолке» в 4% не учитывается (она сейчас включается в жилищные, а не коммунальные услуги. - Ред.).

Теперь разберемся с процентами. Плата за «коммуналку» у нас регулируется государством. Но правительством устанавливаются не конкретные тарифы (они утверждаются на местах), а именно предельный процент, в который должно уложиться подорожание. Нынче это 4%. Это еще не все сложности. На обещанные 4% «коммуналка» должна подорожать в среднем по стране, но в конкретных регионах эти проценты будут разными - где-то больше, где-то меньше. Для каждого региона «потолок» опять-таки устанавливается распоряжением правительства (см. графику).

При этом разные услуги могут подорожать по-разному. Скажем, электричество - на 7%, а вода - на 2%, притом что «потолок» подорожания для региона установлен в 5%. Смысл в том, что среднеарифметический рост по всем услугам должен уложиться в «потолок».

2. Почему по регионам рост тарифов разный?

Теоретически это объясняется экономической целесообразностью. Где-то тарифы были изначально занижены, а коммунальные сети - в аварийном состоянии. На приведение их в порядок нужны деньги. А где-то уже прошла модернизация, затраты на содержание сетей не столь высоки - и тарифы могут расти помедленнее. На деле, однако, коммунальное ценообразование зачастую вызывает недоумение даже у отраслевых экспертов.

- У нас опережающими темпами растут тарифы в Москве и Санкт-Петербурге, где состояние сетей - далеко не самое худшее по стране. А на Северном Кавказе, где теплосети разваливаются, а нечистоты сливаются прямо в Каспийское море, тарифы остаются низкими, - говорит Светлана Разворотнева.

Но при этом, как поясняют эксперты, та же Москва более активно помогает социально незащищенным категориям граждан. Здесь более низкий порог получения субсидии на оплату услуг ЖКХ - не 22%, как в большинстве регионов, а 10% (если расходы на ЖКХ превышают этот процент от общего дохода семьи, полагается субсидия из бюджета).

Иными словами, «экономическая целесообразность» в наших условиях скорее определяется особенностями платежеспособности населения в том или ином регионе.

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

3. Будет ли дорожать капремонт и содержание жилья?

Изменение тарифов на эти услуги к 1 июля никак не привязано. То есть в зависимости от местных особенностей они могут подорожать как с этой, так и с любой другой даты. И в средних 4% (или, скажем, 5,5% для Москвы) рост этих тарифов не учитывается.

- Но в любом случае такие изменения не должны стать неожиданностью. Недавно вышло постановление правительства, по которому управляющая компания, если она планирует повышение жилищных тарифов, обязана не менее чем за 30 дней известить об этом жильцов, - напоминает Разворотнева.

4. Как проверить, не накрутили ли лишнего?

Тарифы как на коммунальные, так и на жилищные услуги - отнюдь не тайная информация. Их публикуют местные органы власти, либо эти сведения можно запросить у своей управляющей компании. Еще вариант - зайти на сайт ГИС ЖКХ (государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства) dom.gosuslugi.ru, там в разделе «Информация для граждан» вы найдете тарифы по любому региону и муниципалитету, а также те самые предельные индексы повышения платы за «коммуналку» по своему региону, о которых мы говорили выше. Их можно сверить с теми тарифами, которые прописаны в вашей платежке за ЖКХ (они там должны быть указаны по всем услугам в обязательном порядке).

Но, как предупреждают специалисты, обслуживающие компании сейчас редко дурят с тарифами - их размер слишком легко проверить. Накручивают же плату чаще за счет того, что завышают объем потребленных услуг. Скажем, приписывают лишние кубометры воды. Потому в более выгодном положении те, у кого установлены квартирные счетчики, - проверить, что вы там реально потребили, в этом случае значительно легче.

Так должны вырасти тарифы.

Так должны вырасти тарифы.

НА ЗАМЕТКУ

Что делать, если коммунальщики вас обсчитали

- Если вы заподозрили, что вам начислили лишнего, надо обратиться в ту организацию, которая начислила вам платеж. В течение двух дней вам должны дать разъяснения. Если признают, что вы правы, помните: вы имеете право не только на перерасчет, но и на штраф, который берется с управляющей организации в вашу пользу - 50% от лишней суммы, - инструктирует Светлана Разворотнева. - Правда, эти деньги живыми вам не выплатят, но их зачтут в платеж за следующий месяц.

Если миром разобраться со своей управляющей компанией не удается, следующая инстанция - жилищная инспекция. Пишите обращение туда, инспектора обязаны по запросам граждан проверять правильность начисления жилищно-коммунальных услуг.

А так дорожали коммунальные услуги

А так дорожали коммунальные услуги

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