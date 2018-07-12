2018-07-12T15:14:10+03:00
В мире

Трамп раскритиковал страны-члены НАТО на закрытом заседании

Американский президент устроил разнос из-за недостаточных расходов на оборону и торговой политики Европы, сообщили источники
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТОПрезидент США Дональд Трамп на саммите НАТОФото: REUTERS
Изменить размер текста:

На закрытом заседании в рамках саммита НАТО президент США Дональд Трамп вновь раскритиковал страны-члены альянса за недостаточные военные расходы и торговую политику Европы.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на два источника, из помещения, где проходило мероприятие за закрытыми дверями, попросили удалиться представителей не являющихся членами НАТО Грузии и Украины. Затем американский президент призвал членов организации достигнуть в ближайшее время показателей в 2% ВВП по отчислению на оборонные расходы.

По словам собеседников агентства, Трамп не угрожал выйти из состава НАТО, несмотря на «жесткие» слова по поводу выплат в бюджет альянса его членами.

Напомним, накануне Трамп раскритиковал политику Германии, обвинив ее в зависимости от России. Позже канцлер ФРГ Ангела Меркель ответила на это заявление, подчеркнув способность Берлина проводить независимую политику.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Трамп заявил о скромных ожиданиях от встречи с Путиным в Хельсинки
До конца 2023 года в Москве планируется построить более 260 км ж/д путей
Почти половина американцев назвали Обаму лучшим президентом современности
НАТО воссоздает эпоху блоковой конфронтации: В МИД РФ прокомментировали приглашение Македонии в Альянс
После ухода Роналду в "Ювентус" мадридский "Реал" потерял миллион подписчиков в Твиттере
Италия отказалась от предложения Трампа повысить расходы на оборону
В Китае из-за тайфуна эвакуировано почти 600 тысяч человек
Стал известен сюжет второго приквела сериала "Игра престолов"
Задержанной порнозвезде, рассказывающей о романтической связи с Трампом предъявили обвинения
Порошенко провел встречу с Трампом на полях саммита НАТО
В Японии погибли почти 200 человек из-за наводнения
Макрон: Страны НАТО будут самостоятельно принимать решение по «Северному потоку-2»
Песков сообщил о встречах Путина в рамках финала чемпионата мира по футболу
В Усть-Лабинском районе Краснодарского края открыли новую подстанцию
Украинский "Интер" оспорит штраф за трансляцию концерта к Дню Победы
Полузащитник сборной Хорватии Перешич госпитализирован после полуфинала ЧМ-2018 с Англией
Эксперт: Заявление Столтенберга о вступлении Грузии в НАТО — политический пиар
В Burger King опровергли обвинения в слежке за пользователями через приложение
Суд в Германии признал возможной выдачу Пучдемона Испании
Китайский смартфон обошел iPhone по количеству продаж в России
Менеджер Верки Сердючки опроверг слухи об уходе артиста со сцены
Мужчину из Дагестана ограбили при покупке квартиры в Москве на 5,7 миллионов рублей
Макрон подтвердил, что встретится с Путиным 15 июля в Москве
Головин решил променять "Челси" на "Ювентус" из-за Ронанлду