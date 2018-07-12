Трамп раскритиковал страны-члены НАТО на закрытом заседании
На закрытом заседании в рамках саммита НАТО президент США Дональд Трамп вновь раскритиковал страны-члены альянса за недостаточные военные расходы и торговую политику Европы.
Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на два источника, из помещения, где проходило мероприятие за закрытыми дверями, попросили удалиться представителей не являющихся членами НАТО Грузии и Украины. Затем американский президент призвал членов организации достигнуть в ближайшее время показателей в 2% ВВП по отчислению на оборонные расходы.
По словам собеседников агентства, Трамп не угрожал выйти из состава НАТО, несмотря на «жесткие» слова по поводу выплат в бюджет альянса его членами.
Напомним, накануне Трамп раскритиковал политику Германии, обвинив ее в зависимости от России. Позже канцлер ФРГ Ангела Меркель ответила на это заявление, подчеркнув способность Берлина проводить независимую политику.