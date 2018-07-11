Трамп: Россия полностью контролирует Германию через поставки газа

СЕГОДНЯ 11:46 2018-07-11T11:46:25+03:00

Об этом американский лидер заявил на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом

Изменить размер текста: A A

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия полностью контролирует Германию через поставки газа. Он назвал несправедливой ситуацию, при которой Вашингтон защищает Берлин, который платит миллиарды за газ Москве.

"Германия платит миллиарды долларов в год России, а мы защищаем эту страну от России. Они строят газопровод, цель которого – платить миллиарды долларов в казну России. Я считаю, что это совершенно неприемлемо. Плюс бывший канцлер Германии работает на российскую газовую компанию", — сказал Трамп в ходе рабочего завтрака с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в среду, 11 июля.

Он подчеркнул, что Германия, по его мнению, полностью контролируется Россией.

"Германии не должно было быть разрешено это. Германия полностью контролируется Россией, и скажите, мне, приемлемо ли это", — добавил американский лидер.

Кроме того, он вновь поднял вопрос о расходах Германии на оборону.

"Германия платит в НАТО чуть более 1%, тогда как мы платим очень много денег, и это продолжается много лет, и ни один из предыдущих президентов ничего не сделал в этой связи. Я считаю, что это очень несправедливо для нашей страны и несправедливо для налогоплательщиков, поскольку Германия богатая страна", — добавил президент США, передает РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее Трамп уже поднимал вопрос, что союзники США по НАТО не выполняют взятые ранее обязательства и не повышают расходы на оборону.