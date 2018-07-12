2018-07-12T17:12:37+03:00
В мире

НАТО воссоздает эпоху блоковой конфронтации: В МИД РФ прокомментировали приглашение Македонии в Альянс

Северо-Атлантический блок продолжает бессмысленную погоню за военным превосходством
Евгений ЧЕРНЕНКО
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В МИД прокомментировали приглашение Македонии в НАТОВ МИД прокомментировали приглашение Македонии в НАТОФото: REUTERS
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Политика открытых дверей в НАТО превратилась не в стремление к безопасности, а является самоцелью. И втягивание очередного государства, коим является Македония, под свое сомнительное крыло - очередной шаг к усилению конфронтации в Европе.

Об этом на брифинге перед журналистами, комментируя возможное вступление балканской республики в альянс, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"На практике альянс воссоздает атмосферу эпохи блоковой конфронтации, в которой, похоже, чувствует себя намного комфортнее, нежели в условиях многополярного миропорядка. Форсированное втягивание Македонии в НАТО лишь подтверждает, что политика открытых дверей превратилась инструмент освоения геополитического пространства. На самом деле речь идет только об одном — о достижении военного превосходства", — сказала Захарова.

Со слов российского дипломата, ползучее механическое расширение Северо-Атлантического альянса лишь отдаляет возможные пути для диалога блока с Москвой. А страны, которые вступают в НАТО — навсегда теряют свою суверенную военную составляющую.

Накануне, в ходе саммита НАТО в Брюсселе генсек организации Йенс Столтенберг сообщил, что лидеры всех 29 стран-членов официально пригласили Македонию вступить в НАТО.

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